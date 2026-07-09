¿Sabías que Eduardo Santamarina dice tener cinco hijos? Esta es la historia detrás de su familia

Eduardo Santamarina es uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Con una trayectoria de más de tres décadas en telenovelas, teatro y cine, el actor también ha llamado la atención por la relación cercana que mantiene con sus hijos y por la buena convivencia que existe entre su familia y sus exparejas.

Nacido el 9 de julio de 1968 en Veracruz, Santamarina cumple 58 años en 2026. A lo largo de su vida ha formado una familia que suele despertar interés entre el público, especialmente por los hijos que tuvo con Itatí Cantoral y con Mayrín Villanueva.

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Santamarina? IG

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Santamarina y quiénes son?

El actor es padre biológico de tres hijos: los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel Santamarina Cantoral, fruto de su matrimonio con la actriz Itatí Cantoral, y Julia Santamarina Villanueva, nacida de su actual matrimonio con Mayrín Villanueva.

Además de sus tres hijos, Santamarina ha manifestado en distintas entrevistas que también considera parte de su familia a Romina y Sebastián Poza, hijos que Mayrín Villanueva tuvo durante su relación con el actor Jorge Poza.

Incluso ha declarado que, cuando le preguntan cuántos hijos tiene, suele responder que son cinco. No obstante, aclara que Romina y Sebastián siempre reconocen a Jorge Poza como su padre y a él lo llaman de cariño "Lalo".

Esta dinámica familiar ha llamado la atención por la buena relación que mantienen todos sus integrantes. Tanto Itatí Cantoral como Mayrín Villanueva han hablado públicamente sobre el respeto y la comunicación que existe entre ellas, siempre con el bienestar de sus hijos como prioridad.

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¿Quiénes son los hijos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

Durante su matrimonio, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral se convirtieron en padres de los gemelos José Eduardo Santamarina Cantoral y Roberto Miguel Santamarina Cantoral, quienes nacieron en el año 2000.

Aunque crecieron alejados del escándalo mediático, ambos han comenzado a aparecer con mayor frecuencia en eventos públicos y redes sociales.

Quien más ha llamado la atención es José Eduardo Santamarina, quien decidió iniciar una carrera como actor bajo el nombre artístico de Eduardo Zucchi, en homenaje a su abuela materna, la actriz Itatí Zucchi.

Tras estudiar actuación en Londres, comenzó su trayectoria profesional en televisión y recibió el respaldo público de su padre, quien expresó sentirse orgulloso de compartir por primera vez un foro de Televisa con él.

Por su parte, Roberto Miguel ha mantenido un perfil mucho más discreto. Aunque aparece ocasionalmente junto a su familia en celebraciones importantes, ha preferido mantenerse alejado de la exposición mediática.

En distintas entrevistas, Itatí Cantoral ha señalado que ambos jóvenes recibieron una educación basada en el respeto y que conservan una excelente relación tanto con su padre como con Mayrín Villanueva.

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La hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

En 2009, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva dieron la bienvenida a Julia Santamarina Villanueva, la única hija que tienen en común. Desde pequeña ha crecido rodeada del ambiente artístico, aunque sus padres han procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Con el paso de los años, Julia ha despertado el interés del público por el gran parecido físico que guarda con ambos actores. Sin embargo, mantiene un perfil reservado dentro del medio del espectáculo, mientras que en redes sociales suele compartir fotografías de sus viajes y de algunos momentos especiales con amigos y familiares.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la estrecha relación que mantiene con María Itatí, hija de Itatí Cantoral, pese a no tener parentesco biológico. Tanto Mayrín como Itatí han explicado que ambas jóvenes crecieron prácticamente como hermanas gracias a la convivencia familiar que existe entre todos.

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Así es la familia ensamblada de Eduardo Santamarina junto a Mayrín Villanueva

La historia familiar de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva suele citarse como ejemplo de una familia ensamblada dentro del espectáculo mexicano. Ambos llegaron a su matrimonio con hijos de relaciones anteriores y, con el paso del tiempo, construyeron una convivencia basada en el respeto, la comunicación y el cariño.

Mayrín ha reconocido públicamente que Itatí Cantoral siempre le permitió desarrollar una buena relación con José Eduardo y Roberto. Por su parte, Itatí ha expresado sentirse tranquila de que sus hijos crecieran junto a una persona que los ha tratado con afecto y respeto.

Eduardo Santamarina también mantiene una relación cercana con Romina y Sebastián Poza. Aunque ha aclarado que nunca ha buscado sustituir a Jorge Poza como padre, sí los considera parte de su familia y asegura que el vínculo entre ellos nació de forma natural desde que eran pequeños.

La historia del actor demuestra que una familia puede fortalecerse más allá de los lazos biológicos. Gracias al respeto mutuo entre los adultos y a la comunicación constante, Eduardo Santamarina, Itatí Cantoral, Mayrín Villanueva y Jorge Poza han construido un entorno en el que sus hijos mantienen una convivencia cercana, situación que ha sido reconocida por el público como uno de los mejores ejemplos de familia ensamblada dentro del espectáculo mexicano.