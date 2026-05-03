Ellas son Cristina y Victoria Iglesias: las gemelas de Julio Iglesias que viven lejos de la fama

Julio Iglesias es una de las figuras más reconocidas de la música internacional, pero no todos sus hijos han vivido bajo el mismo nivel de exposición pública. A diferencia de algunos de sus hermanos mayores, Cristina y Victoria Iglesias han crecido en un ambiente mucho más reservado, lejos del constante interés de los medios de comunicación.

Con una vida marcada por la privacidad, las gemelas han pasado gran parte de su juventud alejadas del foco mediático. Hijas del cantante español y de Miranda Rijnsburger, han compartido su infancia con sus hermanos Miguel, Rodrigo y Guillermo en un entorno más tranquilo.

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Cristina y Victoria, su vida alejada del espectáculo

Aunque han optado por mantenerse alejadas de entrevistas y apariciones públicas constantes, Cristina y Victoria sí tienen actividad en redes sociales. A través de Instagram, ambas muestran parte de su día a día a sus seguidores, superando cada una los 100 mil fans.

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En sus publicaciones se aprecia su interés por la moda, los viajes y la vida al aire libre. También comparten momentos con amigas y algunas escenas familiares, manteniendo siempre un equilibrio entre lo público y lo privado. Esta forma de comunicación les ha permitido conectar con el público sin exponerse demasiado.

tuvo un papel importante en su desarrollo personal. Su madre, quien trabajó como modelo internacional, fue una influencia clara en su forma de entender la moda. Esto se refleja en el estilo que ambas han construido con el paso del tiempo.

Ese interés las llevó a participar en eventos importantes, como la MET Gala de 2019, donde asistieron vestidas por el diseñador Óscar de la Renta. Esta aparición marcó uno de los momentos en los que tuvieron mayor visibilidad internacional.

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El gusto por la moda y el bienestar también las motivó a emprender juntas. En 2020 lanzaron Tribeü, una marca enfocada en complementos naturales y productos relacionados con un estilo de vida saludable.

¿A qué se dedican las hijas gemelas de Julio Iglesias?

Con el paso del tiempo, ambas han decidido tomar rumbos distintos en su formación. Cristina se inclinó por el diseño de moda, trasladándose a Nueva York para estudiar esta disciplina. Por su parte, Victoria eligió el camino del cine y se mudó a Reino Unido para formarse en Producción de cine.

Cristina Iglesias Instagram

Esta decisión representa un cambio importante en su dinámica, ya que durante años compartieron casi todo en su vida diaria. Ahora, la distancia geográfica, de más de 5 mil kilómetros, ha supuesto un reto personal para ambas.

Sin embargo, esta etapa también ha sido clave en su crecimiento individual. La separación les ha permitido desarrollarse de manera independiente y descubrir nuevas oportunidades en los campos creativos que eligieron.

Victoria Iglesias Instagram

A pesar de la distancia, la relación entre las hermanas sigue siendo cercana. Además, mantienen un lazo importante con sus hermanos Miguel, Rodrigo y Guillermo, con quienes han compartido gran parte de su vida.

También destacan por su formación multicultural, ya que hablan español, inglés y holandés con fluidez. Esto refleja el entorno internacional en el que crecieron.

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En cuanto a su relación con Enrique, Julio José y Chábeli Iglesias, sus hermanos mayores, esta es cordial, aunque no tan cercana. La diferencia de edad y las distintas etapas de vida han influido en la conexión entre ellos.

PJG