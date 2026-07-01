¿Quiénes cantarán en La Velada del Año VI? Ibai confirma a todos los artistas

La cuenta regresiva para La Velada del Año VI ya comenzó y uno de los anuncios más esperados finalmente llegó.

Ibai Llanos confirmA quiénes serán los primeros artistas

A través de un anuncio oficial, el creador de contenido dio a conocer que Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA serán parte del espectáculo musical de esta edición.

Sin embargo, esa no será la lista completa. Ibai explicó que todavía faltan otros cinco invitados, cuyos nombres permanecerán en secreto hasta el mismo día del evento.

Además de estos cinco artistas, habrá otros cinco invitados que serán una sorpresa para el 25 de julio, comentó el streamer, dejando claro que quiere mantener el factor sorpresa para quienes sigan la transmisión en vivo.

Habrá artistas sorpresa durante el evento

Como ya es tradición, La Velada del Año no solo gira alrededor de los combates de boxeo. La música se ha convertido en una parte esencial del espectáculo y, en muchas ocasiones, las presentaciones terminan siendo tan comentadas como las peleas.

Ibai adelantó que algunos de los invitados sorpresa aparecerán durante la entrada de los boxeadores al ring, mientras que otros llegarán al escenario sin previo aviso.

La intención es que el público descubra las actuaciones conforme avance la noche, algo que ha funcionado muy bien en ediciones anteriores y que ayuda a mantener la expectativa hasta el último momento.

Por ahora, los cinco artistas confirmados representan distintos géneros musicales, desde el reguetón hasta el pop y la música urbana, por lo que se espera un espectáculo variado.

La Velada del Año ya es mucho más que boxeo

Aunque el concepto original estaba enfocado en enfrentar a creadores de contenido dentro del ring, el proyecto ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos digitales más importantes del mundo hispanohablante.

Lo que comenzó en 2021 como una función relativamente pequeña fue creciendo edición tras edición hasta llenar estadios y romper récords de audiencia en Twitch.

Hoy, La Velada del Año mezcla deporte, música, entretenimiento y la participación de algunas de las figuras más populares de internet. Esa combinación ha hecho que el evento atraiga no solo a seguidores del boxeo, sino también a fanáticos de los streamers, influencers y artistas invitados.

Los combates también prometen grandes emociones

Además de los conciertos, la cartelera de peleas ha generado mucha expectativa entre los seguidores.

Uno de los enfrentamientos más esperados será el de IlloJuan contra TheGrefg, considerado por muchos como el combate estelar de la noche debido a la enorme popularidad de ambos creadores de contenido.

También destacan duelos como Plex vs. Fernanfloo, Samy Rivers vs. RoRo, Edu Aguirre vs. Gastón Edul, además de varios combates internacionales entre representantes de España y Latinoamérica.

La programación incluye enfrentamientos femeninos, peleas entre influencers, periodistas deportivos e incluso un combate especial de formato 2 contra 2 que promete ofrecer una dinámica diferente a la vista en años anteriores.

Sevilla será la sede de La Velada del Año VI

La sexta edición se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, un recinto preparado para recibir a miles de asistentes.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el evento podrá seguirse de forma gratuita mediante la transmisión oficial de Ibai, donde millones de espectadores de distintos países podrán disfrutar tanto de las peleas como de los conciertos.

La producción volverá a apostar por un montaje de gran escala, con escenarios, efectos visuales, iluminación y espectáculos musicales entre cada combate.

Ibai Llanos

A ellos se sumarán otros cinco artistas que todavía permanecen en secreto y que serán revelados durante el desarrollo del evento.

La expectativa sigue creciendo

Cada anuncio relacionado con La Velada del Año VI genera conversación en redes sociales. Desde la presentación de los combates hasta la confirmación de los artistas invitados, todo forma parte de una estrategia que mantiene el interés del público durante varios meses.

Con un cartel musical encabezado por figuras internacionales y una lista de peleas que reúne a algunos de los creadores de contenido más populares del momento, la nueva edición apunta a convertirse en uno de los eventos de entretenimiento más vistos del año.

Ahora solo queda esperar al 25 de julio, cuando millones de personas descubrirán no solo quién saldrá victorioso sobre el ring, sino también cuáles serán las sorpresas musicales que Ibai ha decidido guardar hasta el último momento.