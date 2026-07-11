Anthony Hopkins presenta su primer álbum de música clásica con artistas de talla internacional

Anthony Hopkins es uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica. Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, ha conquistado a millones de seguidores gracias a sus inolvidables interpretaciones, pero ahora vuelve a sorprender al público al mostrar otra de sus grandes pasiones: la música.

Desde hace años se conocía su interés por la composición, el ganador del Premio Oscar finalmente materializa este sueño con el lanzamiento de su primer álbum, una producción grabada junto a músicos de reconocimiento internacional.

Anthony Hopkins firma con Decca Classics

A través de un comunicado, la disquera Decca Classics anunció la firma del actor Anthony Hopkins con el prestigioso sello discográfico británico, marcando una nueva etapa en su carrera artística.

“Estamos orgullosos de anunciar la firma del actor, compositor e icono cultural galés, ganador del Oscar, Sir Anthony Hopkins. Uno de los artistas más célebres de nuestro tiempo; detrás de la aclamada carrera de Sir Anthony en el cine y el teatro reside una devoción de toda la vida a la música”, señaló la compañía.

¿De qué trata el nuevo álbum de Anthony Hopkins?

El primer álbum de Anthony Hopkins fue lanzado bajo el sello Life Is A Dream y grabado en el emblemático Alexandra Palace de Londres.

De acuerdo con Decca Classics, la producción fue interpretada por la reconocida Orquesta Philharmonia, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, y reúne una colección profundamente personal de composiciones originales creadas por el actor.

“Fue grabado con la Orquesta Filarmónica de renombre internacionalmente bajo la batuta de Gustavo Dudamel, y lleva su pasión por la música clásica a la vanguardia, presentando una colección profundamente personal de composiciones originales que reflejan toda una vida de creatividad, imaginación y narración”, destacó la disquera.

Además, el álbum contó con la colaboración de destacados músicos como el pianista argentino Sergio Tiempo, el violonchelista venezolano Gregorio Nieto, así como el Bach Choir y los coristas de la Catedral de Winchester, quienes enriquecieron la propuesta musical.

¿Qué películas ha hecho Anthony Hopkins?

Anthony Hopkins es actor, compositor, director y productor británico-estadounidense. Nació en Margam, Gales, Reino Unido, y es considerado uno de los intérpretes más importantes de la historia del cine gracias a la profundidad y versatilidad de sus personajes.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones que se han convertido en clásicos del séptimo arte. Entre sus películas más destacadas se encuentran:

El hombre elefante (1980).

El hombre elefante (1980). El silencio de los inocentes (1991).

Lo que queda del día (1993).

La máscara del Zorro (1998).

El padre (2020).

Anthony Hopkins lanza su primer álbum: de qué trata y quiénes participaron Foto: IMDb

Anthony Hopkins y el síndrome de Asperger

Además de su exitosa carrera, Anthony Hopkins ha compartido aspectos muy personales de su vida. En 2017 reveló en una entrevista con The Daily Mail que fue diagnosticado con síndrome de Asperger cuando tenía 70 años.

El actor explicó que durante gran parte de su vida desconocía esta condición y decidió hablar públicamente sobre ella años después de recibir el diagnóstico.

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de Asperger forma parte del trastorno del espectro autista (TEA), una condición relacionada con el desarrollo del cerebro que influye en la manera en que las personas se comunican, interactúan socialmente y perciben el mundo.

Cada persona presenta características diferentes y, en algunos casos, pueden existir habilidades o capacidades sobresalientes.

Con este nuevo proyecto musical, Anthony Hopkins demuestra que su creatividad no conoce límites. Después de conquistar al público con su talento en la actuación, ahora abre una nueva etapa como compositor, compartiendo una faceta artística que lo ha acompañado durante toda su vida.