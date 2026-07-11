Erling Haaland mete golazo en la música

Antes de convertirse en uno de los delanteros más temidos del futbol, el noruego sensación del Mundial en curso, Erling Haaland, encontró otra forma de matar el tiempo durante las concentraciones de la selección juvenil de su país: hacer rap. Fue en 2016 que algo, nacido como una ocurrencia entre amigos, terminó una década después convertido en un fenómeno viral y, ahora, en un lanzamiento oficial gracias a un remix de DJ Kygo, uno de los artistas noruegos más reconocidos en la música electrónica.

Haaland, entonces de 16 años, grabó junto con sus compañeros Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg el tema Kygo Jo, bajo el nombre de Flow Kingz. En el video, el hoy atacante del Manchester City aparece rapeando bajo el alias Lyng, mientras el trío interpreta una canción inspirada en el sonido tropical que comenzaba a popularizar Kygo. Los tres simplemente querían divertirse durante una concentración con la selección sub-17 de Noruega, tres años después en el Mundial sub-20, Haaland sería descubierto por el mundo anotando 9 goles en un solo partido contra Honduras.

Con el paso de los años, la canción adquirió una segunda vida. Cada nuevo logro de Haaland hacía que los aficionados redescubrieran aquel video casero, que superó los 18 millones de reproducciones en YouTube y terminó convirtiéndose en una curiosidad inseparable de la carrera del delantero. El Mundial de este año impulsó todavía más ese fenómeno, cuando el futbolista lideró la histórica actuación de Noruega y el tema volvió a viralizarse en redes sociales.

Ese renovado interés llamó la atención del propio Kygo. El productor publicó un adelanto de un remix y prometió lanzarlo oficialmente si Haaland marcaba ante Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo. El atacante respondió con entusiasmo en redes sociales y cumplió el reto con un doblete, por lo que el DJ lanzó oficialmente Kygo Jo (Kygo Remix), firmado por Kygo, Flow Kingz.

Más allá de la anécdota, el episodio refleja cómo la música ha acompañado la construcción de la figura pública de Haaland. El delantero nunca ha ocultado su gusto por el hip hop y por tomarse con humor algunos momentos de su carrera. Aquella grabación amateur, realizada cuando aún jugaba en las categorías inferiores del Bryne FK, terminó formando parte de su identidad digital mucho antes de convertirse en una de las mayores estrellas del futbol europeo.

La relación entre futbol y música tampoco es nueva. A lo largo de las últimas décadas, artistas de distintos géneros han encontrado inspiración en figuras capaces de trascender el deporte para convertirse en símbolos culturales. Algunos han recibido homenajes oficiales; otros han sido inmortalizados por la afición o por músicos que encontraron en sus historias un reflejo de éxito, identidad o rebeldía.

La pelota suena

Durante décadas, la música también ha encontrado inspiración en el futbol. A diferencia de otros deportes, sus grandes figuras suelen trascender la cancha para convertirse en símbolos populares, por lo que artistas de distintos géneros les han dedicado canciones o los han tomado como protagonistas de sus letras.

En los últimos años, el rap y el urbano han sido especialmente fértiles en ese cruce: Eladio Carrión convirtió a Kylian Mbappé y Mesut Özil en títulos de dos de sus temas; los británicos Dave y AJ Tracey lanzaron Thiago Silva, inspirada en el defensa brasileño; mientras que homenajes a Diego Maradona, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo siguen apareciendo en distintos idiomas y países, reflejando cómo el futbol también alimenta el imaginario de la música popular.

No se trata únicamente de admiración. Para muchos compositores, un futbolista representa una idea que cualquier persona puede reconocer aunque no siga el deporte: disciplina, éxito, liderazgo o superación. Por eso sus nombres aparecen en canciones como metáforas de precisión, velocidad o talento, del mismo modo en que otras generaciones utilizaron referencias al cine o al boxeo. En ese sentido, los jugadores más mediáticos terminan trascendiendo el ámbito deportivo para convertirse en referencias culturales compartidas.

Pero la relación también ha comenzado a recorrer el camino contrario. En lugar de ser únicamente inspiración, cada vez son más los futbolistas que deciden entrar a un estudio de grabación y construir una faceta artística propia. El caso más sólido es el del neerlandés Memphis Depay, quien desde 2017 desarrolla una carrera en el rap con sencillos, EP y colaboraciones que acumulan millones de reproducciones, al grado de considerar la música una extensión de su identidad fuera del terreno de juego.

Otros han seguido caminos distintos. El español Sergio Ramos pasó de colaborar en himnos deportivos a lanzar canciones propias inspiradas en su carrera; el argentino Sergio Kun Agüero sorprendió al grabar una cumbia junto a la agrupación Los Leales; mientras que el portugués Rafael Leão publica rap bajo el nombre de WAY 45, actividad que mantiene paralelamente a su carrera con el AC Milan y la selección portuguesa.

La aparición del remix de Kygo Jo coloca nuevamente ese vínculo bajo los reflectores. Lo que comenzó como un rap improvisado por tres adolescentes durante una concentración de la selección sub-17 de Noruega terminó compartiendo espacio con una tradición donde la música inmortaliza a los futbolistas y, al mismo tiempo, algunos de ellos descubren que el micrófono puede convertirse en otra forma de conectar con el público.

Canciones más escuchadas dedicadas a futbolistas

Mbappé , Eladio Carrión. 302 millones de escuchas.

, Eladio Carrión. 302 millones de escuchas. Thiago Silva, Dave. 301 millones de escuchas.

Dave. 301 millones de escuchas. Qué es Dios, Las Pastillas del Abuelo. 74 millones de escuchas.

Las Pastillas del Abuelo. 74 millones de escuchas. La mano de Dios, Rodrigo. 56 millones de escuchas.

Rodrigo. 56 millones de escuchas. La vida tómbola, Manu Chao. 15 millones de reproducciones.

Futbolistas que lanzan música y sus escuchas