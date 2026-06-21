En el mundo de los famosos, es común ver romances inesperados; sin embargo, la nueva relación de la cantante Rosalía no solo no fue el caso, sino que es un romance que ya venía cocinándose a fuego lento.

Pero, ¿quién es Loli Bahía, la supermodelo que conquistó el corazón de Rosalía? Después de una confirmación de su relación durante un concierto y habiéndose visto caminando tomadas de la mano, hay muchas dudas detrás de la mujer que enamoró a la “Motomami”.

Loli Bahía es una de las figuras más prometedoras, influyentes y cotizadas dentro de la industria de la alta costura a nivel mundial, con una carrera que apenas comienza, pero que se encuentra ya en otro nivel.

Además de derrochar estilo por los barrios más exclusivos de la Gran Manzana, la nueva pareja entre Rosalía y Loli Bahía ha servido para dar visibilidad a la comunidad bisexual, consolidando a la cantante como un verdadero referente de autenticidad en la industria musical actual.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía? Instagram @lolibahiaa

¿Quién es Loli Bahía, la nueva novia de Rosalía?

Nacida en Francia y con apenas 23 años de edad, Loli Bahía no es ninguna desconocida para aquellos que siguen de cerca las tendencias internacionales de la moda. De hecho, pertenece a una selecta y renovada generación de supermodelos que están redefiniendo las reglas de las pasarelas en Europa y América.

Con una mirada penetrante, facciones sumamente estilizadas y una versatilidad que enamora a los directores creativos, la joven de origen francés se ha posicionado como un elemento indispensable en las semanas de la moda más importantes del mundo, incluyendo París, Milán y Nueva York.

Desde sus primeros pasos en el modelaje profesional, Bahía llamó la atención por su elegancia innata y su capacidad para lucir desde las prendas más vanguardistas hasta los diseños más clásicos y sobrios.

Marcas de un calibre histórico como Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent y Dior la tienen de forma constante en sus listas de exclusividad.

Es común verla protagonizar campañas publicitarias globales o abriendo algunos de los desfiles más esperados de cada temporada.

Su ascenso meteórico en las pasarelas coincide curiosamente con el periodo en el que su vida comenzó a cruzarse de manera más íntima con el entorno de la superestrella española.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía? Facebook lovelyrosalia

La confirmación del romance entre Rosalía y Loli Bahía

Desde inicios de años, la intérprete de "Saoko" y una misteriosa joven comenzaron a ser vistas en viajes internacionales, cenas íntimas y eventos privados de la industria de la moda en la capital francesa.

Ni Rosalía ni Loli Bahía comentaron nada a la prensa o en redes sociales; sin embargo, el misterio terminó por resolverse de la manera más natural posible durante la reciente estancia de Rosalía en Nueva York.

La cantante se encontraba en la metrópoli estadounidense con motivo de dos conciertos completamente; aprovechando los descansos de su agenda de trabajo, la catalana decidió recorrer el vibrante barrio del SoHo acompañada de Loli.

Las fotografías de la prensa internacional capturaron el momento exacto en que ambas caminaban de la mano, sonrientes y sin ninguna intención de esconderse de los flashes, marcando así la demostración de afecto pública más contundente de su relación hasta la fecha.

Por si las imágenes de su paseo por la Gran Manzana no fueran suficientes para confirmar el idilio, la propia Rosalía se encargó de sellar el romance frente a miles de personas. Durante una de sus presentaciones en el show, la artista hizo una pausa sobre el escenario para dedicarle de manera directa e íntima su tema titulado "La Yugular" a Loli Bahía, quien se encontraba presenciando el espectáculo desde una zona preferencial. Este emotivo gesto desató la euforia total del público presente y confirmó de manera definitiva que entre la cantante y la modelo francesa existe un vínculo sentimental sumamente profundo.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía? Instagram @lolibahiaa

La vida amorosa de Rosalía

Los romances de Rosalía han sido puntos importantes en su vida desde que comenzó su ascenso al estrellato; desde la confirmación de su relación con Hunter Schafer, la actriz de la serie Euphoria, hasta su noviazgo más expuesto con Rauw Alejandro.

En los inicios de su carrera, Rosalía compartió una etapa crucial tanto en lo personal como en lo profesional con el rapero y productor español C. Tangana. Su colaboración en el disco El Mal Querer dejó una huella imborrable en la música en español antes de que tomaran caminos separados.

La pareja hizo oficial su unión en el año 2021, convirtiéndose rápidamente en la favorita de la industria musical latina. Su química era tal que decidieron colaborar en el plano profesional lanzando un EP conjunto titulado RR.

Tras su ruptura con Rauw Alejandro, la artista fue captada en múltiples ocasiones paseando por Los Ángeles y Nueva York junto al actor estadounidense Jeremy Allen White, célebre protagonista de la multipremiada serie The Bear. Aunque las fotos alimentaron rumores durante meses, el vínculo nunca llegó a formalizarse públicamente.

Tiempo después, algunos reportes de la prensa europea la vincularon con el talentoso actor de origen alemán Emilio Sakraya, aunque dichos rumores se desvanecieron con rapidez.

Pero esta vez, el amor ha vuelto a tocar a la puerta de la "Motomami" de la mano de Loli Bahía.