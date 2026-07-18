Los Polinesios celebran 15 años con el lanzamiento de su videojuego oficial en Roblox

Lo que comenzó hace 15 años como un canal de YouTube para compartir momentos divertidos en familia, se ha transformado y se ha consolidado como uno de los imperios creativos más sólidos del entretenimiento digital en América Latina. Para celebrar esta evolución, Los Polinesios (Rafa, Karen y Lesslie) dan un paso más hacia adelante en su carrera con el lanzamiento de Polinesios Power Up, su nuevo videojuego oficial diseñado para expandir su universo y conectar con sus millones de seguidores de una manera completamente interactiva.

Con este proyecto, los hermanos no sólo celebran su trayectoria, sino también reafirman su capacidad para derribar las barreras de las plataformas tradicionales y expandirse a nuevas experiencias.

En entrevista con Excélsior, los hermanos compartieron cuál fue el reto de llevar el mundo de Los Polinesios a los videojuegos, un paso que no sólo buscaba consentir a su comunidad de siempre con una nueva forma de interactuar, sino también crear puentes hacia audiencias más jóvenes y apasionadas por la tecnología.

Desde hace mucho tiempo habíamos pensado en un mundo y como queríamos que se viera. El reto fue encontrar quién lo hiciera y desde ese momento todo empezó a fluir, porque la historia ya estaba en la cabeza, teníamos personajes, sabíamos cómo queríamos el videojuego. Entonces el reto fue encontrar a las personas que crean en tus sueños y los materialicen”, señaló Lesslie.

Los Polinesios Cortesía YouTube

Creado en colaboración con Radient Games Studio y Roblox, Polinesios Power Up no es un videojuego común; se trata de un mapa de aventuras diseñado con el ADN de cada uno de los creadores. El juego se divide en tres mundos interactivos completamente diferentes, modelados a partir de la personalidad y los gustos de Rafa, Karen y Lesslie y en donde los seguidores más fieles encontrarán referencias ocultas y guiños nostálgicos a momentos clave de su historia en internet.

“Elegimos Roblox por varias razones, yo creo que la primera es porque es una comunidad viva en donde puedes interactuar, no simplemente juegas en tu casa y ya, sino estas todo el tiempo colaborando y jugando a nivel social en comunidad, ese es la primera, la otra es que también es muy sencillo de desarrollar, ya existe la plataforma y no tienes que empezar desde cero que a veces todo eso es muy costoso, entonces creo que también eso nos ayuda.

Karen Polinesios Cortesía YouTube

A nosotros nos gusta mucho crear; si supieras todo lo que nos imaginamos. Por eso, para nosotros era fundamental que el juego tuviera la narrativa polinesia, donde Lesslie representa el amor; Rafa, la creación, y Karen, la libertad. ¿Cómo se materializa esto en actividades dentro de este mundo?

“La primera entrega tiene un toque de competencia porque siempre nos han visto así, superando retos. Poco a poco iremos expandiendo esta narrativa y, lo más importante, contaremos con la opinión y participación de la comunidad polinesia”, expresó Karen.

Lesslie. Cortesía YouTube

A lo largo de 15 años, Los Polinesios han construido una de las comunidades más sólidas de internet, logrando algo que pocos creadores consiguen: crecer junto a su audiencia. Sin embargo, el tiempo pasa y las audiencias se renuevan. Conscientes de que sus videos siguen influyendo en las nuevas generaciones de niños y jóvenes, se han comprometido a mantener su canal como un espacio seguro y positivo. Para ellos, crear contenido implica valores no negociables.

Desde hace muchos años nosotros tomamos la responsabilidad de dar un mensaje positivo al mundo, porque hay muy malas noticias, pero también hay noticias de felicidad. Nosotros queremos que nuestros valores estén siempre presentes. Entonces, cualquier proyecto que vayamos a tomar tienen que estar estos cuatro valores: amor, libertad, creación y unión, que son nuestros pilares principales. Entonces, si algún proyecto va a salir de nosotros siempre va tener esos pilares, sí nos importa mucho qué dejamos y qué entregamos al mundo”, refirió Lesslie.

Su éxito nunca se ha limitado a un sólo formato. Su mente creativa y su constante búsqueda de innovación los ha llevado a conquistar prácticamente todas las industrias del entretenimiento.

Literatura: Con novelas y libros que se convirtieron rápidamente en éxitos de ventas.

Música: Llenando recintos con sus giras musicales y shows en vivo.

Televisión y realities: Mostrando su faceta más humana y competitiva en la pantalla chica y plataformas de streaming.

“Queremos seguir creando nuestro universo en conjunto, y lo que queremos es seguir contando esas historias como siempre lo hemos hecho, a lo mejor ya no tanto físicamente, pero sí a través de medios como el videojuego. Entonces, yo creo que la mente humana nunca deja de ser creativa, entonces, pues hoy se nos ocurrió el juego, mañana no sé qué se nos vaya a ocurrir, pero eso sí, queremos estar siempre conectados con nuestra audiencia y seguir siendo parte de sus vidas”, asegura Lesslie.

Con Polinesios Power Up, el trío demuestra que su capacidad para reinventarse sigue intacta. El juego ya se perfila como el nuevo punto de encuentro para una comunidad que va mucho más allá de dar un like, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la aventura polinesia.

Rafa Polinesios Cortesía YouTube

Sobre Los Polinesios

Los hermanos consolidaron su éxito digital llenando recintos masivos como el Auditorio Nacional con su gira internacional Jump. Además, su impacto en el entretenimiento hispanohablante quedó registrado en un documental oficial para la plataforma Disney+.

Cuentan con cinco canales en YouTube sumando más de 17 mil millones de vistas a lo largo de su carrera; en 2025 sumaron más de 653 millones de vistas. Son de los poco creadores que cuentan con más de 10 millones de suscriptores en tres de sus canales.

Actualmente combinan la marca colectiva con proyectos individuales: Rafa está enfocado en televisión y aventura, mientras Lesslie desarrolla su faceta de maternidad y marcas de belleza y Karen lidera su propio podcast KPO, es creadora y diseñadora de su propia marca de ropa My PPMarket y ha incursionado en el doblaje en películas animadas.

Su canal principal en YouTube sigue siendo el punto de encuentro para sus anuncios conjuntos.

Los Polinesios Cortesía YouTube

Para saber