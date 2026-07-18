¿Cuántos hijos tiene Vin Diesel y quién es la madre de sus tres hijos?

Antes de la velocidad, las cámaras y el éxito en Hollywood, Vin Diesel ha dejado claro que su prioridad siempre ha sido su familia. El protagonista de la saga "Rápidos y Furiosos", comparte tres hijos con la modelo mexicana Paloma Jiménez, con quien mantiene una sólida relación desde 2007, lejos de los reflectores.

¿Quiénes son los hijos de Vin Diesel y Paloma Jiménez?

El actor y la modelo son padres de Hania Riley, Vincent y Pauline Sinclair. Aunque ambos procuran mantener la privacidad de sus hijos, en distintas ocasiones Vin Diesel ha compartido el orgullo que siente por ellos y el fuerte vínculo que los une.

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Hania Riley

Hania Riley Sinclair, la hija mayor de la pareja, nació el 2 de abril de 2008, por lo que actualmente tiene 18 años. En redes sociales también es conocida como Similce.

Su nacimiento coincidió con el rodaje de "Rápidos y Furiosos 4", una de las películas más importantes en la carrera del actor. Con el paso de los años decidió seguir el camino artístico de su padre y participó como actriz de voz en la serie animada Fast & Furious Spy Racers, estrenada entre 2019 y 2021.

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Aunque mantiene un perfil discreto, Hania ha demostrado interés por el mundo del espectáculo y continúa desarrollando proyectos personales.

Vincent Sinclair

Vincent Sinclair nació el 3 de abril de 2010 y es el único hijo varón de Vin Diesel y Paloma Jiménez. Actualmente tiene 16 años.

Desde pequeño mostró interés por la actuación y ya tuvo una participación importante en el universo de "Rápidos y Furiosos". En "Fast & Furious 9" interpretó la versión infantil de Dominic Toretto, el icónico personaje de su padre, marcando así su debut en la pantalla grande.

Pese a ello, su vida transcurre lejos de los medios, ya que sus padres han preferido que tenga una adolescencia alejada de la exposición pública.

¿Por qué la hija menor de Vin Diesel se llama Pauline?

La integrante más pequeña de la familia es Pauline Sinclair, nacida el 16 de marzo de 2015. Actualmente tiene 11 años.

Su nombre tiene un significado muy especial para Vin Diesel, ya que fue elegido como homenaje a Paul Walker, su gran amigo y compañero de la franquicia "Rápidos y Furiosos", quien falleció en 2013.

En una entrevista con Today, el actor explicó que mientras cortaba el cordón umbilical de su hija sintió la presencia de Walker, motivo por el que decidió mantener vivo su recuerdo a través del nombre de la pequeña.

"No había otra persona en quien estuviera pensando cuando cortaba ese cordón umbilical. Sabía que él estaba allí y sentí que era una forma de mantener viva su memoria como parte de mi familia y de mi mundo".

La amistad entre Vin Diesel y la familia de Paul Walker trascendió la pantalla. Tras la muerte del actor, Diesel fortaleció su vínculo con Meadow Walker, con quien ha mantenido una relación cercana durante más de una década. Una de las muestras más significativas de esa conexión ocurrió en 2021, cuando el protagonista de "Rápidos y Furiosos" la acompañó al altar el día de su boda.

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¿Cómo es la relación de Vin Diesel con su familia?

Aunque Vin Diesel es una de las estrellas más reconocidas del cine de acción, suele mantener su vida privada lejos de los reflectores. En contadas ocasiones comparte fotografías o mensajes dedicados a sus hijos, pero cuando lo hace deja ver la estrecha relación que mantiene con ellos.

A lo largo de los años ha reiterado que su familia es el motor de su vida y que, pese a sus compromisos profesionales, procura dedicarles tiempo y acompañarlos en cada etapa de su crecimiento. Su relación con la modelo mexicana Paloma Jiménez también se ha mantenido estable durante casi dos décadas, consolidándose como una de las parejas más discretas de Hollywood.