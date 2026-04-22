¿Qué canciones de Michael Jackson están en su película? El soundtrack confirmado

¿Cuáles canciones están confirmadas en el soundtrack oficial de la película de Michael Jackson? La biopic del Rey del Pop llega a la pantalla grande, buscando narrar la compleja vida del artista más influyente de todos los tiempos, y recrear la magia que lo convirtió en un ícono global.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua y con el respaldo de Lionsgate, esta producción promete una inmersión profunda en el proceso creativo del hombre que cambió las reglas de la industria musical, y para ello, el diseño sonoro y el soundtrack son las piezas fundamentales de este rompecabezas cinematográfico.

Armar la banda sonora oficial de la película de Michael Jackson no fue una tarea sencilla, considerando que el catálogo de Jackson es uno de los más vastos y exitosos de la historia.

Estas canciones no son solo música de fondo; son el hilo conductor de las "eras" que Michael atravesó, desde su explosiva niñez en Gary, Indiana, hasta su estatus de deidad del pop.

Soundtrack de la película 'Michael' Michael Jackson

¿Cuáles son las canciones confirmadas en la película Michael?

El soundtrack de Michael es una colección de himnos que han sido remasterizados y, en algunos casos, reinterpretados con una fidelidad asombrosa para capturar la esencia de las presentaciones en vivo y las sesiones de estudio originales.

La música es el ADN de esta película, y cada track confirmado tiene una razón de ser dentro del guion escrito por John Logan. La lista de 13 canciones confirmadas ha validado lo que muchos esperábamos: un recorrido por los hitos que definieron la carrera de Michael Jackson:

I’ll Be There Never Can Say Goodbye Who’s Loving You I Want You Back/ABC/The Love You Save (Medley) Ben Don’t Stop 'Til You Get Enough Beat It Thriller Billie Jean Wanna Be Startin’ Somethin’ Human Nature Workin’ Day and Night Bad

Soundtrack de la película 'Michael' Michael Jackson

¿Cuándo sale el soundtrack de Michael?

El soundtrack de Michael: Songs from the Motion Picture fue puesto en preventa el pasado 13 de marzo de 2026; el disco estará disponible a partir del 24 de abril, para coincidir con el estreno de la película.

La producción musical se podrá conseguir en 4 versiones distintas, haciendo referencia a la época de los 80: casete, CD y dos versiones de vinilo en color negro y rojo.

Los productores ejecutivos, incluyendo a Graham King (quien ya triunfó con Bohemian Rhapsody), han trabajado estrechamente con el patrimonio de Jackson (The Estate of Michael Jackson) para garantizar que cada nota musical sea auténtica.

Soundtrack de la película 'Michael' Michael Jackson

¿Jaafar Jackson canta en el soundtrack de Michael?

Una de las grandes revelaciones de la biopic de Michael Jackson es cómo se utilizará la música. Para la película, se confirmó que se combinarán las grabaciones originales de Michael con la voz de Jaafar Jackson para secuencias específicas de ensayos y grabaciones en el set.

Jaafar Jackson ha pasado años preparándose para este papel, y su voz es asombrosamente similar a la de su tío .A diferencia de otras biopics donde se hace un doblaje perfecto, Antoine Fuqua ha insistido en que Jaafar cante en vivo durante algunas tomas para capturar la respiración y el esfuerzo físico que Michael ponía en sus coreografías.