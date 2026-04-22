¿Eres fan de Michael Jackson? Llega experiencia inmersiva a CDMX 

La película biográfica de Michael Jackson es una de las más esperadas del año, y si eres fan, hay una razón más para emocionarte: una experiencia inmersiva llegará a la Ciudad de México para que te adentres en su historia como nunca antes.

Si ya cuentas los días para ver este filme, ahora podrás vivir algo más cercano a su legado con un evento que promete música, nostalgia y mucha interacción.

Experiencia inmersiva de Michael Jackson

Si eres fan del “Rey del Pop”, esta experiencia es para ti. Se trata de un recorrido interactivo donde podrás visitar recreaciones de estudios de grabación, conocer vestuarios icónicos y sumergirte en momentos clave de su carrera.

Además de explorar su biografía y su música, el espacio está diseñado para que tomes fotos y selfies en escenarios inspirados en su trayectoria, recordando por qué se convirtió en una leyenda que revolucionó el pop.

También habrá dinámicas especiales, homenajes y hasta la oportunidad de aprender algunos de sus pasos más famosos. Música y baile están garantizados.

Experiencia inmersiva de Michael Jackson en CDMX: fechas, lugar y horario Foto: Michael / Tráiler Oficial - HD / Universal Pictures México

¿Cuándo es la experiencia de Michael Jackson en CDMX?

Si quieres ser parte de este evento lleno de música y homenaje a una de las figuras más influyentes, toma nota:

Se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de abril, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Eso sí, considera que el acceso es limitado por hora, así que lo mejor es planear tu visita con anticipación.

¿Cuándo se estrenará la película de Michael Jackson?

El estreno de la película está programado para el 22 de abril, una fecha que los fans ya esperan con entusiasmo.

Además, uno de los detalles que más ha llamado la atención es que su sobrino, Jaafar Jackson, será quien interprete al ícono del pop, bajo la dirección de Antoine Fuqua.

Sin duda, esta experiencia inmersiva es el complemento perfecto para vivir más de cerca la historia, música y legado de una de las figuras más importantes de todos los tiempos.