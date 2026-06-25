¿Dónde ver Avatar: La leyenda de Aang? Series y película ya están disponibles en streaming

Ante el regreso del universo de Avatar: La leyenda de Aang en Netflix, muchos fans han esperado su llegada con entusiasmo, especialmente por la historia que gira en torno al dominio de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.

La serie ha generado gran expectativa entre los seguidores de esta saga, que combina fantasía, aventura y un universo lleno de aprendizajes, batallas y crecimiento personal.

Esta producción, creada en 2005 por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, presenta un mundo dividido en cuatro naciones elementales. En él, algunas personas pueden dominar un solo elemento, pero solo el Avatar tiene la capacidad de controlar los cuatro y mantener el equilibrio del mundo.

¿Dónde ver Avatar: La leyenda de Aang en streaming?

Si no has tenido la oportunidad de ver la serie o quieres revivir la historia completa, estas son las plataformas donde puedes encontrarla actualmente.

Netflix

Netflix cuenta con la serie animada original de Avatar: La leyenda de Aang, donde se narra la historia completa de Aang en sus tres temporadas.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 24 minutos y sigue el viaje del joven Avatar, quien despierta tras años congelado y descubre que debe restaurar el equilibrio del mundo.

En su aventura es acompañado por Katara y Sokka, quienes se convierten en piezas clave para enfrentar la Nación del Fuego.

Live-action de Avatar: La leyenda de Aang

La versión live-action también está disponible en Netflix, donde se reimagina el inicio de la historia con una narrativa más extensa y episodios de entre 48 minutos y una hora.

En esta adaptación, Aang, un joven maestro aire, se encuentra con Katara y Sokka, quienes lo ayudan a descubrir su destino como Avatar y a enfrentar la amenaza de la Nación del Fuego.

Actualmente, la primera temporada ya está disponible, y la segunda entrega continúa expandiendo este universo.

Prime Video

La película "El último maestro del aire" (The Last Airbender), dirigida por M. Night Shyamalan, también forma parte de este universo. En ella participan actores como Noah Ringer, Nicola Peltz Beckham y Jackson Rathbone.

Este título se encuentra disponible en Amazon Prime Video, donde puede rentarse por aproximadamente 60 pesos o comprarse por 129 pesos, dependiendo de la opción disponible en la plataforma.

Avatar: La leyenda de Aang llega a streaming: dónde ver la serie y película completa Foto: Prime Video

Si te gusta esta historia y quieres seguir explorando su universo, estas plataformas te permiten disfrutar tanto de la serie original como de sus adaptaciones.

Un mundo lleno de acción, elementos y equilibrio te espera en cada versión de Avatar: La leyenda de Aang.