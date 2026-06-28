¡Oliver Atom tenía razón! Reviven episodio de ‘Supercampeones’ por partido del Mundial

¿Supercampeones lo predijo? El partido Brasil vs Japón en 2026 ya es una realidad en el Mundial, tal como pasó en el anime original.

El próximo enfrentamiento entre la Selección de Japón y la Selección de Brasil en la ronda de los dieciseisavos de final trasciende lo deportivo para adentrarse en los terrenos de la mística televisiva.

Para millones de personas que crecieron durante las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000, este juego representa la materialización de un sueño animado que parecía imposible.

Y es que la mítica obra creada por el mangaka Yoichi Takahashi, conocida originalmente como Captain Tsubasa y bautizada en América Latina como Supercampeones, cimentó gran parte de su trama principal en el deseo del protagonista, Oliver Atom (Tsubasa Ozora), de viajar al continente sudamericano para formarse en la cuna del fútbol y, eventualmente, guiar a su propio país a la cima del balompié internacional enfrentando a los colosos del planeta.

El choque entre el orden táctico de los nipones y el "jogo bonito" de la escuadra sudamericana ha sido, desde el origen de la franquicia, el clímax de la narrativa. Este emparejamiento se produce por primera vez en una instancia decisiva: el Mundial 2026.

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¿De qué trata el episodio de Brasil vs. Japón en Supercampeones?

Este partido de Supercampeones se lleva a cabo en el arco de la Copa del Mundo Juvenil y representa la cumbre de toda la historia. Para empezar, Oliver Atom debe enfrentarse al entrenador de la selección de Brasil, Roberto Sedinho, quien fue el mentor y descubridor de Oliver.

Lo sitúa en una encrucijada psicológica brutal: debe vencer a la persona que le enseñó todo lo que sabe para poder cumplir su gran meta de coronar a Japón como la mejor nación del planeta.

Brasil se presenta al torneo como un auténtico monstruo competitivo que ha triturado a todos sus rivales previos, acumulando decenas de goles a favor y demostrando una superioridad que roza lo divino.

Comandados dentro del terreno de juego por su capitán, el defensor Alberto, la escuadra sudamericana parece un obstáculo completamente insalvable para el conjunto asiático.

Japón, bajo el liderazgo de Atom, se planta en la cancha utilizando un esquema táctico sumamente ofensivo que busca contrarrestar el talento individual de los brasileños mediante el juego de asociación y el sacrificio físico.

A lo largo del desarrollo del juego, los espectadores son testigos de cómo la resiliencia japonesa equilibra la balanza ante la magia natural de los sudamericanos, desatando una lluvia de anotaciones espectaculares y maniobras acrobáticas que marcaron la memoria colectiva de toda una generación de televidentes.

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¿Quién gana el partido Brasil vs. Japón en Supercampeones?

Durante el tiempo reglamentario, ambas escuadras se golpean de forma mutua en el marcador electrónico.

Santana demuestra por qué es considerado uno de los mejores delanteros del planeta al perforar las redes japonesas, pero la respuesta de la escuadra del Sol Naciente llega a través del trabajo en equipo coordinado por Oliver y los remates de Steve Hyuga, logrando un dramático empate 2-2 que fuerza los tiempos extras.

Roberto Sedinho decide enviar al campo de juego a Natureza, quien en cuestión de segundos demuestra una habilidad sobrehumana al anotarle un gol de larga distancia a Benji Price desde fuera del área penal.

Con el marcador en contra y el cansancio físico al límite, la Selección de Japón saca a relucir su característico espíritu de lucha imbatible para buscar la igualada.

Con el marcador empatado de forma dramática y los cuerpos de los jugadores al borde del colapso absoluto, Oliver Atom inicia una última jugada en solitario desde su propio medio campo.

Tras esquivar las feroces marcas de la defensa sudamericana y superar en un duelo aéreo, el capitán japonés se suspende en los aires para ejecutar una chilena en el minuto 96 del tiempo extra.

Con este gol de oro, el silbante decreta el final del partido, coronando a la Selección de Japón como campeona del mundo en la ficción tras vencer a Brasil por un marcador de 4-3.

De acuerdo con información en redes, el partido de Supercampeones entre Brasil y Japón estará disponible en el maratón del anime que se transmitirá en un canal de televisión abierta a partir de las 6 am del lunes 29 de junio.

Brasil vs Japón en el Mundial 2026

El partido Brasil vs Japón será uno de los determinantes en el Mundial 2026; atraerá tanto a los hinchas tradicionales del deporte como a comunidades enteras de aficionados al anime que desean constatar si la realidad imitará de forma exacta las páginas dibujadas por Takahashi hace ya varios años.

¿Cuándo será el partido real entre Brasil vs Japón?

Lunes 29 de junio de 2026 a las 11 am, hora de México.