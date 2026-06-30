¿Qué pasó con los videos de Malcriada en donde aparecía Mr. Pizza?

¿Has visto a Mr. Pizza? Los fans de Malcriada se mostraron preocupados luego de que en las redes sociales del dúo musical mexicano no aparecieran los videos relacionados con Mr. Pizza, un personaje que retrata temas sensibles.

Los clips formaban parte de una serie de contenidos que utilizaban a Mr. Pizza como personaje para hablar de un tema sensible: los depredadores de menores y los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando un adulto intenta acercarse a ellos mediante engaños, manipulación o confianza falsa.

Hasta el momento, Malcriada no ha explicado públicamente si los videos fueron eliminados, archivados, ocultados o retirados temporalmente; sin embargo, la ausencia de ese material provocó que algunos usuarios pidieran volver a compartirlo para que el mensaje de prevención no se pierda.

¿Qué pasó con los videos de Mr. Pizza?

De acuerdo con publicaciones de usuarios en redes sociales, varios videos de Mr. Pizza que antes aparecían en el perfil de Malcriada dejaron de estar visibles.

El señalamiento provocó molestia entre seguidores que consideran que estos clips tenían un propósito de concientización, más allá de su estética extraña o de su tono viral.

La frase que comenzó a repetirse entre algunos usuarios fue que había que “compartirlos para difundirlos por los niños”, en referencia a que el contenido podía servir para alertar sobre conductas de riesgo hacia menores.

Por ahora, no existe una versión oficial que confirme por qué el material ya no aparece en el perfil. Por eso, no se puede afirmar con certeza si fue borrado de manera definitiva o si solo fue ocultado.

Mr. Pizza, el personaje usado para hablar de depredadores

Mr. Pizza no era solo un personaje extraño dentro del universo visual de Malcriada. En los videos, funcionaba como una figura incómoda para representar situaciones de peligro relacionadas con adultos que buscan acercarse a menores.

Malcriada Especial

A través de humor oscuro, exageración visual y una estética deliberadamente inquietante, los contenidos buscaban llamar la atención sobre señales de alerta: adultos que intentan ganarse la confianza de niñas, niños o adolescentes, que piden secretos, que normalizan conductas extrañas o que disfrazan sus intenciones detrás de gestos aparentemente inofensivos.

La propuesta usaba códigos de internet, música, incomodidad y absurdo para hablarle a una audiencia acostumbrada al contenido viral. Esa mezcla fue precisamente lo que hizo que los videos circularan entre usuarios que los interpretaban como una forma distinta de prevención.

bgpa