Hobbits, orcos, hadas y bodas élficas: así será el Festival La Comarca Medieval 2026

Los fanáticos de la fantasía podrán disfrutar de un fin de semana inspirado en la Tierra Media con música celta, espectáculos, concursos de disfraces, bodas élficas y actividades para toda la familia.

Quienes asistan podrán recorrer una recreación de un pueblo medieval mientras conviven con hobbits, hadas, orcos y otros personajes inspirados en las historias de fantasía.

Foto: www.mundomedievalmexico.mx

El programa incluye espectáculos de danza, música folk y celta en vivo, presentaciones de hadas con efectos de luces, performances temáticos, bodas élficas y exhibiciones que transportarán a los visitantes a un ambiente digno de una novela fantástica.

Además, habrá un bazar donde los asistentes encontrarán artesanías, accesorios, ropa temática, hidromiel, así como una amplia oferta de comida y bebidas artesanales.

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¿Habrá concursos de disfraces?

Uno de los atractivos principales será el concurso de disfraces, que contará con categorías para adultos y para niñas y niños.

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Los organizadores también prepararon una competencia especial para mascotas, por lo que los asistentes podrán llevar a sus perros caracterizados como personajes de fantasía.

Los ganadores recibirán distintos premios, entre ellos kits medievales, sesiones fotográficas y membresías de un año para los festivales organizados por Mundo Medieval.

¿Es un evento para toda la familia?

Sí. El festival fue diseñado para recibir visitantes de todas las edades y contará con áreas de juegos, jardines, lago, espacios abiertos, zonas techadas y lugares con sombra para disfrutar cómodamente del recorrido.

Además, será un evento pet friendly, por lo que las mascotas son bienvenidas, y los menores de 10 años tendrán entrada gratuita, convirtiéndolo en una opción ideal para las vacaciones de verano.

¿Qué podrás encontrar en el Festival La Comarca Medieval?

Entre las principales atracciones destacan:

Danzas de hobbits.

Espectáculos de orcos.

Música celta y folk en vivo.

Bodas élficas.

Shows de hadas con iluminación especial.

Danza aérea y malabares.

Personajes inspirados en la Tierra Media.

Pueblo medieval temático.

Bazar mágico con productos artesanales.

Hidromiel y gastronomía artesanal.

Concurso de disfraces para adultos, niños y mascotas.

Áreas recreativas para todas las edades.

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Si eres amante de la fantasía medieval o simplemente buscas una experiencia diferente para disfrutar en familia, el Festival La Comarca Medieval 2026 promete dos días llenos de música, espectáculos, personajes fantásticos y actividades para todas las edades en un entorno que hará sentir a los asistentes como si hubieran viajado a un mundo de leyenda.

¿Cuándo y dónde será el Festival La Comarca Medieval 2026?

La magia de los mundos fantásticos volverá este verano con la quinta edición del Festival La Comarca Medieval 2026, un evento que transformará el Club Campestre Teotihuacán, en el Estado de México, en un escenario lleno de personajes inspirados en la fantasía medieval.

La cita será los 8 y 9 de agosto de 2026. El sábado las actividades se realizarán de 12:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo el festival abrirá de 11:00 a 18:00 horas.

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¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival La Comarca Medieval 2026?

Quienes deseen asistir deberán adquirir sus entradas en línea a través de la plataforma Boletia.

En la Fase 1, los boletos tienen un costo de 450 pesos por un día o 800 pesos para disfrutar de los dos días del festival.

Además, los organizadores lanzaron una promoción especial de 2x1 para quienes compren sus entradas a más tardar el 1 de julio, beneficio que aplica tanto para el boleto de un día como para el acceso de todo el fin de semana.

¿Cómo llegar al Club Campestre Teotihuacán?

La sede del festival será el Club Campestre Teotihuacán, ubicado en el municipio de San Juan Teotihuacán, a aproximadamente 60 kilómetros de la Ciudad de México.

Si viajas en automóvil, una de las rutas más utilizadas es la Autopista México-Pachuca, tomando posteriormente la desviación hacia la zona arqueológica de Teotihuacán. El trayecto suele durar alrededor de una hora y media, aunque puede variar dependiendo del tránsito.

Para quienes prefieren el transporte público, es posible abordar un autobús con destino a Teotihuacán desde la Terminal Central de Autobuses del Norte. Al llegar al municipio, el Club Campestre se encuentra a pocos minutos en taxi o transporte local.