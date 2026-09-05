Survivor Greece: Stavros Floros demanda al reality tras perder una pierna

Lo que comenzó como una experiencia para poner a prueba sus habilidades de supervivencia terminó cambiándole la vida por completo a Stavros Floros. El exconcursante de Survivor Greece presentó una demanda por más de 100 millones de dólares contra los responsables del reality, meses después de sufrir un accidente que provocó la amputación de su pierna izquierda.

Floros tenía 21 años cuando ocurrió el accidente y actualmente tiene 22. En los documentos judiciales acusa a los productores de negligencia y asegura que no se tomaron las medidas necesarias para proteger a los participantes durante las actividades realizadas fuera de las grabaciones habituales.

La demanda fue presentada el 3 de septiembre en un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida. Entre los señalados se encuentran Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, el empresario turco Acun Ilicali y la cadena griega SKAI TV.

El accidente que terminó en una amputación

El accidente ocurrió el 11 de mayo, en aguas cercanas a la isla Saona, en República Dominicana. Floros se encontraba en un descanso de las grabaciones junto con el también participante Emmanouil Malliaros. Ambos habían entrado al mar para practicar pesca submarina y conseguir alimento.

Según lo relatado en la demanda, una embarcación turística con unas 20 personas se acercó a la zona donde estaban los concursantes. Malliaros habría advertido a Floros sobre el barco cuando se dio cuenta de que se dirigía hacia ellos.

El joven intentó alejarse, pero no logró salir de la trayectoria de la embarcación. Las hélices lo golpearon en ambas piernas. El resultado fue devastador; Floros perdió la pierna izquierda y sufrió lesiones graves en la derecha. La extremidad amputada no pudo ser recuperada del agua.

Survivor Greece: Stavros Floros presenta millonaria demanda tras perder una pierna Instagram: stavrosflo

Uno de los pasajeros del barco fue quien le colocó un torniquete para detener la hemorragia. Floros sostiene que esa ayuda fue clave para mantenerlo con vida mientras recibía atención médica.

Después fue trasladado a Miami, donde permaneció 61 días hospitalizado y tuvo que someterse a varias cirugías. Los médicos trabajaron tanto en la amputación traumática de su pierna izquierda como en la reconstrucción de la derecha.

Floros acusa falta de seguridad en Survivor Greece

El exconcursante sostiene que la producción sabía que había tráfico de embarcaciones en la zona y, aun así, permitió que los participantes realizaran pesca submarina sin contar con una zona protegida o medidas suficientes para evitar un accidente.

De acuerdo con su demanda, los concursantes tenían acceso limitado a los alimentos y algunas actividades de supervivencia, como conseguir comida en el mar, formaban parte de la dinámica del programa.

Floros afirma que debieron existir mayores controles, incluyendo embarcaciones de seguridad, personal especializado, observadores y señales que permitieran advertir a otros barcos que había participantes en el agua.

Survivor Greece: Stavros Floros presenta millonaria demanda tras perder una pierna Instagram: stavrosflo

Después de presentar la demanda, el joven decidió hablar sobre lo ocurrido y explicar por qué decidió llevar el caso a los tribunales.

Quiero que el mundo conozca la verdad: entré a un reality y terminé con una sola pierna a los 22 años, después de sentir que moría lentamente, declaró a TheWrap.

También aseguró que considera que la producción no se hizo responsable de la manera que esperaba y que no ha recibido el apoyo suficiente después del accidente.

¿Qué respondió la producción?

AcunMedya reconoció el accidente ocurrido en mayo, aunque señaló que sucedió fuera del proceso competitivo de Survivor Greece. La empresa aseguró entonces que hubo una respuesta inmediata para atender al concursante y trasladarlo para recibir atención médica.

La compañía también señaló que las autoridades portuarias estaban investigando lo sucedido para determinar cómo ocurrió el accidente.

Por su parte, SKAI TV suspendió temporalmente la emisión de Survivor Greece después del incidente. La cadena explicó que AcunMedya tenía el control y la responsabilidad de la producción, pero aseguró que continuaría pendiente de la evolución de Floros y contribuiría con su tratamiento y rehabilitación.

Ahora, el caso llegará a los tribunales. La demanda de Stavros Floros busca obtener más de 100 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos, además de cubrir gastos médicos pasados y futuros y las consecuencias físicas y emocionales que, según sostiene, le dejó el accidente.

Para Floros, el reality terminó hace meses, pero las consecuencias de aquel día continúan.