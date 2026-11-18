La ruptura de Tamara Gorro y Cayetano Rivera sigue dando de qué hablar. Después de que se confirmara el fin de su relación, el torero sorprendió al publicar un video en el que decidió hablar de su separación y pedir respeto para ambos. Su mensaje llegó justo antes de que la colaboradora regresara a su trabajo en el programa Y ahora Sonsoles, donde finalmente reaccionó a sus palabras.

Durante su intervención, Tamara agradeció que Cayetano hubiera dado la cara y no dejara que toda la atención se concentrara en ella. Para la empresaria, el gesto habla de la calidad humana del torero, con quien mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente un año.

Tamara Gorro rompe el silencio tras su ruptura

"Es un gesto de un gran caballero", comentó al hablar del video. También aprovechó para destacar cómo es él en el ámbito personal y aseguró que muchas personas no conocen realmente su forma de ser.

"A Cayetano no se le conoce, es una persona extremadamente buena, un tío muy bueno. Se preocupa por todo el mundo, los problemas de los demás son suyos", expresó.

Tamara Gorro confiesa que todavía quiere a Cayetano Rivera

Aunque su relación llegó a su fin, Tamara dejó claro que el cariño que siente por el torero no ha desaparecido. De hecho, cuando le preguntaron por sus sentimientos, no tuvo problema en reconocer que sigue teniendo un gran aprecio por él.

"Lo adoro", dijo durante su regreso al programa de televisión.

La colaboradora también explicó que Cayetano seguirá formando parte de su vida, pues la ruptura no significa que tengan que borrar todo lo que compartieron durante este tiempo. Por eso, dejó abierta la posibilidad de mantener una amistad y continuar en contacto.

Aunque su relación llegó a su fin, Tamara dejó claro que el cariño que siente por el torero no ha desaparecido. Instagram: tamara_gorro

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles sobre las razones que los llevaron a separarse. Tampoco han hablado de una posible reconciliación, aunque las palabras del torero dejaron claro que prefiere mantener su historia lejos de las opiniones de otras personas.

¿Qué dijo Cayetano Rivera sobre su separación?

Horas antes de la reaparición de Tamara, Cayetano Rivera publicó un video dirigido a sus seguidores. En él explicó que decidió hacer una excepción a su costumbre de no hablar públicamente sobre su vida privada.

El motivo fue precisamente evitar que su expareja tuviera que enfrentar sola las preguntas de la prensa y los comentarios que surgieron después de darse a conocer la noticia.

Esta tarde Tamara vuelve a su programa y, evidentemente, le van a preguntar. Pero no quiero que tenga que asumir sola toda la presión mediática con algo que nos corresponde a los dos, explicó.

El torero también pidió que se respete la intimidad de ambos y dejó claro que las personas ajenas a la relación no conocen todo lo que vivieron juntos.

Hay circunstancias que requieren tiempo y espacio, pero no lo cambian todo, expresó.

Una de las frases que más llamó la atención fue cuando habló sobre el futuro de su historia con Tamara. Sin confirmar una reconciliación, dejó claro que cualquier decisión será exclusivamente de ellos.

Lo que tenga que ser de nuestra historia, lo decidiremos nosotros. Nadie conoce lo que hemos vivido como para opinar y mucho menos para juzgarnos. Por favor, respeto, concluyó.

Sus hijos y su salud, las prioridades de Tamara Gorro

En su regreso a Y ahora Sonsoles, Tamara también habló del momento personal que atraviesa y reconoció que viene de un año complicado. La empresaria explicó que actualmente está concentrada en recuperar su bienestar y acompañar a sus hijos, Shaila y Antonio, de 11 y 8 años.

Además, aclaró un comentario que había hecho anteriormente sobre sus deseos de convertirse nuevamente en madre. Según explicó, cuando habló de esa posibilidad ya no mantenía una relación con Cayetano, por lo que se trata de un deseo personal que tiene desde hace tiempo.

Es un deseo que tengo hace muchos años y ese día lo pongo. Punto, aclaró.

Por ahora, Tamara tiene claras sus prioridades y no parece interesada en alimentar las especulaciones sobre su separación.

Como madre, tengo el deseo y la obligación de estar yo bien para que ellos estén mejor. Ahora mismo, mi trabajo, mis hijos y yo. Después, el mundo, comentó.

Días antes de que se conociera la ruptura, la colaboradora había compartido en redes sociales una reflexión sobre los cambios que había enfrentado durante el año. En ella hablaba de pérdidas, nuevas personas y aprendizajes, además de recordar que la vida puede cambiar en cualquier momento.