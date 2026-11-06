¿Cómo está Ramón Rojo, de Sonido La Changa? Difunden fotografía tras complicaciones de salud

La preocupación por la salud de Ramón Rojo Villa, fundador y líder de Sonido La Changa, continúa entre sus seguidores luego de que se difundió una fotografía tras las complicaciones de salud que enfrenta.

Erika Rojo, la hija de Ramón, compartió la imagen en su cuenta oficial de Facebook y rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

En la foto aparece Ramón Rojo recostado en una cama, mientras su hija lo abraza y ambos miran hacia la cámara. Esta es la primera imagen que se difunde de él después de los problemas de salud que lo han mantenido alejado de algunas de sus actividades.

Junto con la fotografía, Erika compartió un mensaje en el que compartió información sobre su estado de salud.

La noticia llega después de varios días de incertidumbre, cancelaciones de presentaciones y rumores que incluso señalaban la supuesta muerte del fundador de Sonido La Changa.

Hija de Ramón Rojo actualiza estado de salud de su padre

Ramón Rojo, de Sonido La Changa. FB Erika Rojo

A través de sus redes sociales, Erika Rojo decidió compartir información sobre la condición de su padre, luego de que comenzaran a circular distintas versiones acerca de su estado de salud.

En su mensaje, explicó que Ramón Rojo se encuentra estable, pero delicado, y que su situación requiere atención, cuidados y respeto por parte de quienes siguen de cerca su evolución.

La hija del sonidero también dejó claro que su intención al hacer pública esta información no es obtener beneficios económicos ni personales, sino comunicar lo que está sucediendo con su padre.

Asimismo, señaló que ha enfrentado situaciones complicadas con personas cercanas a Ramón Rojo, entre ellas presuntas amenazas provenientes de integrantes de su familia y de su equipo de trabajo.

Erika también manifestó su inconformidad ante los conflictos relacionados con cuestiones económicas y rechazó que se cuestione su intención de estar pendiente de la salud de su padre.

¿Qué enfermedad tiene Ramón Rojo Villa?

Una de las principales dudas entre los seguidores de Sonido La Changa es qué problema de salud enfrenta Ramón Rojo y por qué ha tenido que suspender algunas de sus presentaciones.

Aunque se han dado a conocer distintos antecedentes médicos, hasta el momento no se ha revelado un diagnóstico oficial que permita identificar con precisión qué enfermedad o complicación padece.

Entre los antecedentes más relevantes se encuentra una intervención quirúrgica a la que fue sometido durante agosto de este año. Debido a este procedimiento, su equipo informó que debía guardar reposo médico entre el 6 y el 20 de agosto, situación que afectó algunos de sus compromisos.

Posteriormente, durante octubre, volvieron a surgir noticias relacionadas con complicaciones en su estado de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores y obligó a modificar parte de la agenda de la agrupación.

Aunque algunos reportes mencionaron posibles problemas de presión arterial, esta información no ha sido confirmada mediante un diagnóstico médico o un comunicado oficial de la familia.

Por ahora, tampoco se han dado detalles sobre el tipo de cirugía que recibió, los tratamientos que está siguiendo o el tiempo que podría necesitar para recuperarse.

Rumores sobre la muerte de Ramón Rojo

Ramón Rojo, de Sonido La Changa. @sonido_la_changa_internacional

La preocupación por el estado de salud del músico aumentó después de que comenzaran a circular publicaciones en redes sociales que aseguraban que había fallecido.

Ante estas versiones, el equipo de Sonido La Changa difundió comunicados para desmentir los rumores y aclarar que Ramón Rojo continuaba con vida y permanecía en reposo por indicaciones médicas.

En uno de los mensajes, la agrupación pidió a sus seguidores no dejarse llevar por información falsa y esperar las actualizaciones difundidas a través de sus canales oficiales.

También adelantó que, cuando sus condiciones de salud se lo permitieran, Ramón Rojo podría ofrecer una declaración de viva voz para aclarar lo sucedido y compartir información directamente con sus seguidores.

Alertan sobre posibles fraudes relacionados con su estado de salud

Además de los rumores sobre su fallecimiento, el equipo de Sonido La Changa advirtió sobre publicaciones y solicitudes de dinero que estarían utilizando la situación médica del músico.

A través de sus redes sociales, la agrupación pidió a sus seguidores no realizar depósitos ni entregar dinero a personas que aseguren estar recaudando fondos para apoyar a Ramón Rojo, si no existe autorización oficial.

El llamado también busca evitar que sus seguidores sean víctimas de engaños aprovechando la preocupación que existe por la salud del sonidero.

Por ello, recomendaron consultar únicamente los comunicados oficiales de la agrupación y de la familia antes de compartir información o realizar cualquier aportación económica.

Trayectoria de 58 años con Sonido La Changa

Ramón Rojo Villa es el fundador de Sonido La Changa, agrupación que comenzó su historia en 1968 y que durante décadas se convirtió en una de las principales representantes de los bailes populares en México.

Originario de Tepito, en la Ciudad de México, Ramón Rojo construyó un proyecto musical que comenzó amenizando fiestas y reuniones en barrios populares, hasta alcanzar reconocimiento en distintos estados del país y escenarios internacionales.

A lo largo de su trayectoria, Sonido La Changa logró llevar la música sonidera a importantes festivales y encuentros musicales, entre ellos Vive Latino y Primavera Sound, en Barcelona.

Su presencia en estos espacios representó un reconocimiento a una cultura musical que durante décadas ha formado parte de la identidad de numerosos barrios y comunidades mexicanas.

Este año, la agrupación celebró 58 años de trayectoria, una fecha significativa para Ramón Rojo y para quienes han seguido su trabajo desde sus inicios.