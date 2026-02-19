Premios BAFTA 2026: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO la premiación?

Los Premios BAFTA 2026 marcan uno de los momentos más esperados dentro de la temporada de galardones, ya que su celebración oficialmente marca la recta final rumbo a los Oscar.

Esta ceremonia británica se ha consolidado como un referente clave para entender qué A lo largo de más de 70 años, los BAFTA se han posicionado como una de las premiaciones más importantes del cine. Organizados por la Academia Británica de Cine y Televisión, estos premios distinguen lo mejor del cine, la televisión y los videojuegos.

La Academia Británica de Cine y Televisión reúne a expertos del mundo del entretenimiento que evalúan las producciones más destacadas del año. Esta característica ha permitido que los Premios BAFTA sean vistos como una antesala directa de los Oscar, debido a la coincidencia que frecuentemente existe entre sus ganadores y los triunfadores en Hollywood.

En años recientes, esta tendencia ha quedado clara. En 2024, Poor Things logró captar gran atención en los BAFTA y posteriormente consiguió imponerse en los Premios de la Academia. Algo similar ocurrió en 2025 con The Brutalist, película que tras destacar en esta ceremonia británica también alcanzó reconocimiento en los Oscar.

¿Cuándo ver los Premios BAFTA 2026?

La ceremonia de los BAFTA 2026 está programada para realizarse el domingo 22 de febrero. Como es tradición, el evento se llevará a cabo en un momento estratégico del calendario, cuando la conversación sobre los premios más importantes del cine está en su punto más alto.

El escenario elegido para los Premios BAFTA 2026 es el Royal Festival Hall, ubicado en el Southbank Centre de Londres. Este recinto es conocido por albergar la ceremonia y por convertirse cada año en el punto de encuentro de figuras destacadas del cine británico e internacional.

¿Dónde ver los Premios BAFTA 2026?

La transmisión de los BAFTA 2026 estará disponible a través de la señal de TNT en televisión de paga. Además, el evento también se podrá seguir vía streaming en HBO Max a partir de la 1:00 PM, hora del centro de México.

Por otra parte, la ceremonia también será transmitida en directo desde el canal de YouTube de los Premios BAFTA y en su página oficial.

Conductor de los Premios BAFTA 2026

En esta edición, el encargado de conducir los Premios BAFTA 2026 será Alan Cumming. El actor, escritor y presentador cuenta con una trayectoria en cine, teatro y televisión, y estará al frente del anuncio de nominaciones y de la ceremonia.

