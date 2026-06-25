¿Por qué puede hablar Burro? La nueva película de Shrek que revelará su mayor secreto

Después de años como uno de los personajes más populares de Shrek, Burro finalmente tendrá su propia película.

Y es que DreamWorks Animation y Universal Pictures confirmaron el desarrollo de Armo, un spin-off que estará centrado en el inseparable compañero del ogro verde y que llegará a los cines en 2028.

La película contará nuevamente con Eddie Murphy como la voz de Burro y explorará una historia que nunca se había contado dentro de la franquicia.

Así será Armo, la nueva película del universo de 'Shrek' Redes Sociales

¿De qué tratará Armo, el spin-off de Burro?

De acuerdo con la información compartida por DreamWorks, Armo contará los orígenes de Burro y responderá una de las dudas que han acompañado al personaje desde la primera película: ¿cómo obtuvo la capacidad de hablar?

La historia mostrará cómo pasó de ser un burro común al personaje carismático y parlanchín que acompaña a Shrek desde la cinta original.

Eddie Murphy adelantó hace algunos meses que la película también dará espacio a la familia de Burro.

Según explicó el actor, la historia incluirá a Dragona y a sus hijos, quienes son mitad dragón y mitad burro.

“Burro va a tener su propia película, su propia historia con su esposa dragona y sus hijos. Han escrito una historia muy divertida”, comentó durante la promoción de Beverly Hills Cop: Axel F.

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¿Quién estará detrás del spin-off?

DreamWorks eligió a Charlie Bean para dirigir la película.

El cineasta ha participado en proyectos como The Lego Batman Movie y la versión live action de La dama y el vagabundo.

La producción estará en manos de Rebecca Huntley, quien trabajó en Kung Fu Panda 4 y Los Tipos Malos, mientras que Matt Flynn fungirá como codirector.

Hasta ahora, Eddie Murphy es el único integrante del elenco confirmado oficialmente. Sin embargo, no se descarta que otros personajes de la franquicia hagan alguna aparición, aunque el estudio todavía no ha revelado más detalles.

DreamWorks confirma Armo, el spin-off de Burro de 'Shrek' Redes Sociales

¿Cuándo se estrena Armo?

Armo llegará a los cines el 30 de junio de 2028.

Su estreno ocurrirá un año después de Shrek 5, película que marcará el regreso de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy como Shrek, Fiona y Burro.

La nueva entrega también sumará a Zendaya, quien dará voz a la hija adolescente de Shrek y Fiona.

Todo apunta a que DreamWorks aprovechará ambas películas para seguir ampliando la historia de sus personajes más conocidos.

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El éxito que convirtió a Shrek en una franquicia

Desde su estreno en 2001, Shrek se consolidó como una de las franquicias animadas más exitosas del cine.

La primera película ganó el Óscar a Mejor Película Animada y dio paso a tres secuelas, además de los dos largometrajes protagonizados por El Gato con Botas.

Con el paso de los años, la franquicia también llegó al teatro, los parques temáticos, los videojuegos y una amplia variedad de productos oficiales.