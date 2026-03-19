Filtran VIDEO de Taylor Frankie Paul peleando con Dakota Mortensen; niño sale golpeado

La filtración de un video ha vuelto a colocar en el centro de la controversia a Taylor Frankie Paul, creadora de contenido conocida por su presencia en redes sociales y su participación en realities. El material, dado a conocer por TMZ, corresponde a un incidente ocurrido en 2023 y que ya había tenido repercusiones legales.

En el video, que fue utilizado como evidencia en el caso, se observa una discusión que rápidamente escala a agresión física entre Paul y Dakota Mortensen, quien era su pareja en ese momento.

Así ocurrió la pelea captada en video

Las imágenes muestran a Dakota intentando grabar la situación con su teléfono móvil mientras forcejea con la influencer. En medio del conflicto, Taylor lo somete con una llave de cabeza y, tras separarse momentáneamente, vuelve a arremeter contra él.

El nivel de violencia aumenta cuando la creadora de contenido toma un taburete metálico y lo lanza en dirección a Mortensen. A pesar de los gritos de advertencia —en los que él señala que una menor se encuentra cerca—, la agresión continúa con el lanzamiento de más objetos.

En ese instante, se escucha el llanto de la hija de Taylor, quien presenciaba la escena desde un sofá.

Un menor resultó afectado

De acuerdo con reportes policiales citados en el caso, la niña, de apenas cinco años, resultó golpeada durante el altercado y posteriormente presentó un chichón en la cabeza.

Este hecho fue uno de los elementos más delicados dentro del proceso judicial, ya que involucró la presencia de un menor en un episodio de violencia doméstica.

Intervención policial y proceso legal

La policía acudió al domicilio tras recibir una llamada de un vecino que reportó disturbios. En el video se escucha a uno de los agentes intentando intervenir para separar a la pareja.

Durante el altercado, Taylor Frankie Paul repite en varias ocasiones que había sido empujada previamente, argumento que posteriormente presentó ante las autoridades.

El caso avanzó en tribunales y finalmente la influencer se declaró culpable de agresión con agravantes. Como resultado, recibió una sentencia de libertad condicional por tres años, la cual concluiría en agosto. De cumplir con las condiciones, el delito no quedaría registrado en sus antecedentes.

Como parte del acuerdo judicial, se retiraron otros cargos, entre ellos violencia doméstica en presencia de un menor, abuso infantil y daños a la propiedad.

Investigación abierta y medidas adicionales

El caso no se limita al ámbito penal. La División de Servicios para Niños y Familias de Utah mantiene una investigación activa, mientras que tanto Taylor como Dakota han sido instruidos a someterse a evaluaciones psicológicas.

Además, el historial de la relación ha estado marcado por acusaciones mutuas de violencia, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre ambos.

La respuesta del equipo de Taylor Frankie Paul

Tras la difusión del video, un representante de Taylor Frankie Paul emitió un comunicado en el que responsabiliza a Dakota Mortensen de intentar dañar su imagen pública.

Según la declaración, la publicación del material —que califican como “selectivamente editado”— formaría parte de una estrategia para desviar la atención y perjudicar a la influencer, incluso en fechas sensibles.

El equipo también señaló que el público ya estaría familiarizado con este tipo de dinámicas, sugiriendo un patrón de manipulación por parte de Mortensen.

Impacto en la televisión y proyectos en pausa

La polémica ha tenido consecuencias directas en la carrera mediática de la influencer. La producción del reality Secret Lives of Mormon Wives fue suspendida temporalmente, luego de que otros integrantes del elenco se negaran a continuar las grabaciones en medio del escándalo.

Asimismo, la cadena ABC decidió frenar el desarrollo de una nueva temporada de The Bachelorette, la cual estaba programada para estrenarse el 22 de marzo.

En un comunicado, un portavoz de Disney Entertainment explicó que la decisión se tomó tras la reciente difusión del video, priorizando el bienestar de las personas involucradas.

¿Quiénes son Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen?

Taylor Frankie Paul es una creadora de contenido que ganó popularidad en plataformas digitales por compartir aspectos de su vida personal, relaciones y maternidad. Su participación en realities amplificó su alcance mediático.

Por su parte, Dakota Mortensen ha estado vinculado a ella tanto en el ámbito personal como en el foco público debido a su relación y los conflictos que han protagonizado.

La filtración del video ha reavivado una discusión compleja sobre violencia doméstica, exposición mediática y el impacto en menores. Mientras las autoridades continúan con sus procesos, el caso sigue generando reacciones divididas entre quienes cuestionan a la influencer y quienes señalan la responsabilidad compartida en el conflicto.

AAAT*