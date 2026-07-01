Harvey Weinsteins hospitalizado: productor tendría problemas respiratorios

Harvey Weinstein volvió a ser noticia luego de que fuera trasladado de emergencia a un hospital de Manhattan debido a un deterioro en su estado de salud. El exproductor de cine, de 74 años, permanece bajo custodia mientras espera la sentencia por una condena por agresión sexual, la cual está programada para septiembre.

De acuerdo con su representante, el exmagnate de Hollywood permanecerá internado al menos durante las próximas semanas para recibir atención médica. Medios estadounidenses como TMZ señalaron que el problema estaría relacionado con una insuficiencia cardíaca causada por una neumonía, aunque las autoridades no han emitido un parte médico oficial.

Harvey Weinstein continuará en prisión pese a la nulidad del juicio. AFP

¿Por qué hospitalizaron a Harvey Weinstein?

La salud del exproductor empeoró en los últimos días mientras permanecía recluido en la prisión de Rikers Island, por lo que fue llevado a la Unidad Hospitalaria Penitenciaria Bellevue, en Manhattan.

Su portavoz informó que Weinstein "descansa y se recupera en el hospital, donde permanecerá al menos las próximas semanas".

No es la primera ocasión en que el productor requiere atención médica desde que está en prisión. A lo largo de los últimos años ha sido hospitalizado en varias ocasiones y ha revelado públicamente que padece cáncer de médula ósea, leucemia mieloide crónica y enfermedad de las arterias coronarias.

A principios de este año, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, habló sobre su situación y aseguró:

"Hagan lo que hagan, creo que no cometí nada tan malo como para merecer la pena de muerte. Voy a cumplir 74 años en marzo. No quiero morir aquí".

Harvey Weinstein espera sentencia por agresión sexual

Mientras recibe tratamiento médico, Weinstein continúa a la espera de la audiencia en la que se definirá la condena que recibirá por agresión sexual.

El juez Curtis Farber decidió aplazar la sentencia hasta que concluyeran los procedimientos relacionados con otro cargo que enfrentaba el exproductor. Ese proceso ya quedó cerrado después de que la Fiscalía de Manhattan retirara la acusación.

La Fiscalía retiró el cargo de violación relacionado con Jessica Mann

El pasado 25 de junio, los fiscales de Manhattan informaron que no volverán a juzgar a Harvey Weinstein por la denuncia de violación presentada por Jessica Mann, luego de que el juicio terminara nuevamente sin un veredicto.

La decisión se tomó después de consultar con Mann, quien manifestó que ya no deseaba volver a declarar tras haber participado durante años en distintos procesos judiciales.

Pese a ello, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, reiteró que la acusación mantiene su postura sobre la credibilidad de la denunciante.

"Creemos en el relato de la señora Mann y en su credibilidad como testigo. Ha sido un proceso extraordinariamente agotador para ella, y nunca ha vacilado", afirmó.

Harvey Weinstein

Con ese caso fuera de los tribunales, la Fiscalía buscará que Weinstein reciba una condena de 20 años de prisión por la agresión sexual contra Miriam Haley, exasistente del programa Project Runway. La pena máxima para ese delito es de 25 años.

Tras conocerse el retiro del cargo relacionado con Jessica Mann, el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, aseguró que el exproductor recibió la noticia con tranquilidad.

"Harvey está aliviado. Esto es lo que debería haber ocurrido si la fiscalía hubiera presentado al gran jurado la totalidad de los correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes privados desde el principio".

También adelantó que la defensa impugnará la petición de la Fiscalía durante la etapa de sentencia.

Harvey Weinstein

"Harvey está aliviado. Esto es lo que debería haber ocurrido si la fiscalía hubiera presentado al gran jurado la totalidad de los correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes privados desde el principio".

Jessica Mann explicó por qué no quiso otro juicio

La actriz en ciernes explicó que decidió poner fin a su participación en el proceso judicial por el desgaste emocional que le provocó el caso.

"Tras mucha reflexión, he decidido no continuar con un cuarto juicio contra Harvey Weinstein por haberme violado en marzo de 2013 en Manhattan. En este último juicio me resultó evidente que no podía seguir soportándolo. En mi lucha por ver justicia, este proceso me ha robado casi una década de vida y me ha causado más daño que bien. Me ha cambiado de formas irreversibles con las que convivo de manera permanente, y por las que no hay restitución posible".

Harvey Weinstein

También criticó el desarrollo del proceso judicial.

"El tribunal otorgó tantos privilegios a Harvey Weinstein que hace que la rendición de cuentas sea casi imposible. No he tenido poder ni posición en nada de esto. No he tenido grandes riquezas, ni representación legal propia a largo plazo. Produce placer a Harvey Weinstein burlar al sistema sobre el que se cree superior".

Aunque el cargo relacionado con Jessica Mann fue retirado, Harvey Weinstein continúa en prisión y espera la sentencia por la condena por agresión sexual que aún enfrenta. Además, sigue cumpliendo una condena de 16 años en California por violación y otros delitos sexuales.