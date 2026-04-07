PinkPantheress en CDMX: setlist, cómo llegar y qué saber de su primer concierto en México

PinkPantheress es una cantante que en los últimos meses ha alcanzado gran popularidad y por primera vez visitará México para dar un concierto ante sus fans mexicanos que sin duda han esperado este momento.

Victoria Beverley Walker, nombre real de la cantante, estará en nuestro país y si tú eres de aquellos que presenciara el primer show de la británica en tierras aztecas, aquí te contamos todo lo que debes saber del concierto.

PinkPantheress

¿Cuándo y dónde se presentará PinkPantheress en CDMX?

Será este 8 de abril cuando la cantante británica de 24 años se presente en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Se espera que el concierto que de PinkPantheress comience a las 9:30 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

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¿Cómo llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes?

El concierto de Simple Plan se realizará en el Pabellón del Palacio de los Deportes que se encuentra dentro de este recinto, en el área del estacionamiento.

Para llegar a él puedes hacerlo por auto, no te preocupes por dónde dejarlo, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo. Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar.

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Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por Metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es la línea 9 o café. Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella deberás caminar por un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta por la que debes entrar.

Probable setlist de PinkPantheress en CDMX

A continuación, te dejamos la probable lista de canciones que interpretará PinkPantheress en su concierto.

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Stateside

Noises

Nice to Know You

Close To You

I must apologise

Last valentines

Break it off

Take Me Home

The aisle

Capable of love

Another life

Feel complete

True romance

Attracted to You

Pain

Girl Like Me

Tonight

Stars

Angel

Mosquito

Just for me

Passion

Boy's a liar Pt. 2

Romeo

Picture in My Mind

Illegal

PJG