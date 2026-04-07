PinkPantheress en CDMX: setlist, cómo llegar y qué saber de su primer concierto en México
La cantante británica llegará por primera vez a México y aquí te contamos todo lo que debes saber de su show.
PinkPantheress es una cantante que en los últimos meses ha alcanzado gran popularidad y por primera vez visitará México para dar un concierto ante sus fans mexicanos que sin duda han esperado este momento.
Victoria Beverley Walker, nombre real de la cantante, estará en nuestro país y si tú eres de aquellos que presenciara el primer show de la británica en tierras aztecas, aquí te contamos todo lo que debes saber del concierto.
¿Cuándo y dónde se presentará PinkPantheress en CDMX?
Será este 8 de abril cuando la cantante británica de 24 años se presente en el Pabellón del Palacio de los Deportes.
Se espera que el concierto que de PinkPantheress comience a las 9:30 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.
¿Cómo llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes?
El concierto de Simple Plan se realizará en el Pabellón del Palacio de los Deportes que se encuentra dentro de este recinto, en el área del estacionamiento.
Para llegar a él puedes hacerlo por auto, no te preocupes por dónde dejarlo, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo. Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar.
Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por Metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es la línea 9 o café. Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella deberás caminar por un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta por la que debes entrar.
Probable setlist de PinkPantheress en CDMX
A continuación, te dejamos la probable lista de canciones que interpretará PinkPantheress en su concierto.
- Stateside
- Noises
- Nice to Know You
- Close To You
- I must apologise
- Last valentines
- Break it off
- Take Me Home
- The aisle
- Capable of love
- Another life
- Feel complete
- True romance
- Attracted to You
- Pain
- Girl Like Me
- Tonight
- Stars
- Angel
- Mosquito
- Just for me
- Passion
- Boy's a liar Pt. 2
- Romeo
- Picture in My Mind
- Illegal
PJG