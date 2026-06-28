Películas para conocer a Nick Robinson después de 'Mensajes de voz para Isabelle'

Nick Robinson volvió a llamar la atención del público con Mensajes de voz para Isabelle, la nueva película romántica de Netflix en la que interpreta a Wes, un hombre que empieza a recibir los mensajes de voz que Jill deja para su hermana fallecida.

Pero antes de esta historia de amor marcada por el duelo, los audios y las conexiones inesperadas, Robinson ya había construido una carrera asociada al cine juvenil, los romances coming of age, la ciencia ficción y algunos dramas independientes.

Su rostro puede resultar familiar por Jurassic World, pero también por películas como Love, Simon, Everything, Everything y The Kings of Summer. Estas son algunas de las películas clave para entender su carrera.

Mensajes de voz para Isabelle

En Mensajes de voz para Isabelle, Nick Robinson interpreta a Wes, un agente inmobiliario que recibe por error los mensajes que Jill deja al antiguo número telefónico de su hermana Isabelle, quien murió años atrás.

La película parte de una premisa sencilla: alguien habla con una persona que ya no está, pero sus palabras llegan a un desconocido. A partir de ahí, la historia combina romance, duelo y comedia, con Robinson como el personaje que escucha antes de aparecer realmente en la vida de la protagonista.

Para quienes lo conocieron por esta película, Wes muestra una de las facetas más reconocibles del actor: personajes sensibles, algo torpes y emocionalmente contenidos, que suelen cargar más de lo que dicen.

Nick Robinson en Mensajes de voz para Isabelle Netflix

Love, Simon

Love, Simon es una de las películas más importantes en la carrera de Nick Robinson. En ella interpreta a Simon Spier, un adolescente que todavía no le ha contado a su familia ni a sus amigos que es gay, mientras se enamora de un compañero anónimo con quien conversa por internet.

La película se convirtió en un referente del cine adolescente contemporáneo porque llevó una historia de amor gay juvenil al formato de comedia romántica de gran estudio.

Jurassic World

Antes de consolidarse como protagonista de romances juveniles, Nick Robinson apareció en una de las franquicias más grandes del cine reciente: Jurassic World.

En la película interpreta a Zach Mitchell, uno de los sobrinos de Claire, el personaje de Bryce Dallas Howard. Zach y su hermano menor quedan atrapados en el parque cuando la nueva atracción, el Indominus rex, escapa y convierte la visita familiar en una carrera de supervivencia.

Aunque no es el personaje central de la saga, Jurassic World fue una vitrina masiva para Robinson. La película lo colocó frente a una audiencia global y lo conectó con el cine de aventura, efectos visuales y franquicias de gran presupuesto.

Nick Robinson en Jurassic World Especial

Everything, Everything

En Everything, Everything, Nick Robinson interpreta a Olly, el vecino de Maddy, una joven que vive aislada dentro de su casa debido a una enfermedad que le impide exponerse al exterior.

La película, basada en la novela de Nicola Yoon, funciona como un romance juvenil sobre el deseo de vivir, salir, enamorarse y romper los límites impuestos por el miedo. Robinson aparece aquí como el chico que representa la posibilidad del mundo exterior.

Aunque la historia tiene elementos melodramáticos, también ayudó a reforzar la imagen del actor como protagonista romántico de historias adolescentes, especialmente junto a Amandla Stenberg.

Nick Robinson protagonizó Todo, Todo Especial

The Kings of Summer

The Kings of Summer es una de las primeras películas importantes de Nick Robinson y una buena opción para ver otra faceta de su carrera.

En esta cinta interpreta a Joe, un adolescente que decide escapar de casa junto con sus amigos para construir una vivienda en el bosque y vivir lejos de las reglas de los adultos. La película mezcla comedia, amistad, rebeldía adolescente y ese momento incómodo en el que crecer parece significar huir.

A diferencia de sus romances más conocidos, aquí Robinson aparece en una historia más independiente y generacional, con un tono entre nostálgico y absurdo.

La Quinta Ola

En The 5th Wave, Nick Robinson entra al terreno de la ciencia ficción juvenil. La película, protagonizada por Chloë Grace Moretz, imagina una invasión alienígena que ocurre por etapas y pone a la humanidad al borde del colapso.

Robinson interpreta a Ben Parish, uno de los personajes centrales dentro del grupo de jóvenes que intenta sobrevivir en medio del desastre. La cinta pertenece a esa ola de adaptaciones juveniles distópicas que dominaron parte de la década pasada, junto con sagas como The Hunger Games, Divergent y Maze Runner.

Nick Robinson en La Quinta Ola Especial

Snack Shack

Snack Shack muestra a Nick Robinson en una etapa más adulta de su carrera, dentro de una comedia ambientada en los años noventa. La historia sigue a dos amigos que intentan ganar dinero administrando un puesto de comida en una piscina pública durante el verano.

Aunque no es una película tan conocida como Love, Simon o Jurassic World, ayuda a ver cómo Robinson ha seguido moviéndose entre proyectos juveniles, comedias nostálgicas y personajes ligados al crecimiento personal.

¿Cuál película de Nick Robinson ver primero?

Si buscas romance, Love, Simon y Everything, Everything son las opciones más directas. Si quieres verlo en una producción grande, Jurassic World es la respuesta. Si prefieres algo más independiente, The Kings of Summer funciona como una buena puerta de entrada.

Pero si llegaste a él por Mensajes de voz para Isabelle, lo más probable es que Love, Simon sea el siguiente paso natural: otra historia sobre amor, identidad y conversaciones que cambian la vida de alguien.