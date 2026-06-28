El detalle que no viste en el final de 'Mensajes de voz para Isabelle' de Netflix

El final de Mensajes de voz para Isabelle no solo cerró una historia de amor. También escondió uno de los momentos más emotivos de la película de Netflix: la aparición casi imperceptible de Isabelle durante el baile de Dancing On My Own.

La escena ocurre cuando Jill y Wes vuelven a encontrarse después del conflicto que los separó. Él le pide una nueva oportunidad, ambos terminan llamando a Isabelle como si todavía pudieran pedirle su bendición y, entonces, empieza a sonar la canción que unía a las dos hermanas.

Para muchos espectadores, el momento parece concentrarse en Jill y Wes. Pero, durante unos segundos, la película muestra algo más: Isabelle aparece bailando detrás de Jill, como si regresara por última vez para acompañarla.

Isabelle aparece en el último baile

El detalle es breve y puede pasar desapercibido. Mientras Jill corre emocionada al centro del lugar e invita a otras personas a bailar, recrea la coreografía que compartía con su hermana. En ese instante, Isabelle aparece detrás de ella.

Jill no la ve. Wes tampoco la señala. La película no detiene la escena ni subraya el momento con una explicación. La aparición ocurre casi como un parpadeo, lo suficiente para que algunos espectadores dudaran de lo que acababan de ver.

Zoey Deutch es Jill in Notas de voz para Isabelle DIYAH PERA/NETFLIX

Netflix confirmó en su sitio Tudum que Isabelle sí reaparece en la secuencia final de Dancing On My Ow. La plataforma describe el momento como una aparición breve en la que Izzy vuelve para bailar detrás de su hermana una última vez.

¿Qué significa la escena final de Mensajes de voz para Isabelle?

La aparición de Isabelle no cambia la trama, pero sí cambia la forma en que se entiende el cierre. Durante toda la película, Jill intenta seguir hablando con su hermana a través de mensajes de voz. Es una forma de duelo: le cuenta su vida, sus tropiezos, sus deseos y aquello que ya no puede decirle frente a frente.

Por eso, cuando Isabelle aparece durante el baile final, la escena funciona como una despedida simbólica. No se presenta como un fantasma de terror ni como una explicación sobrenatural. Es más bien una imagen emocional: Jill puede seguir adelante sin que eso signifique dejar de amar a su hermana.

Isabelle aparece en la última escena de la película Netflix

La directora dudó en dejar ese momento

La escena pudo no haber quedado igual. Leah McKendrick, guionista y directora de la película, reveló que durante mucho tiempo dudó sobre mantener la aparición de Isabelle en el montaje final.

En una entrevista retomada por The Independent en Español, McKendrick dijo que ese momento podía “arruinar por completo” la película o convertirse en algo “épico”. La directora explicó que ajustaron la escena hasta el final para que Isabelle pudiera verse, pero sin que resultara demasiado obvia, extraña o inquietante.

Su intención era que el público tuviera una reacción de sorpresa, como si necesitara regresar unos segundos para confirmar lo que acababa de ver. También explicó que buscaba transmitir la sensación de haber visto por un instante “otro plano de existencia”.

bgpa