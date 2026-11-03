Las películas de Los Juegos del Hambre regresan a los cines; dónde verlas y cuándo

¡El Capitolio volverá a abrir sus puertas! Las cuatro películas de Los juegos del hambre regresarán a las salas de cine en México con la proyección de sus cinco películas, una oportunidad para que los seguidores de Katniss Everdeen revivan la saga antes del estreno de su próxima entrega.

De acuerdo con la cartelera del sitio web de Cinépolis, las funciones comenzarán el próximo 12 de noviembre y es que inicialmente solo aparecían disponibles En Llamas y las dos partes de Sinsajo; sin embargo, ahora también se contempla la primera película de la franquicia y su precuela, por lo que podrás revivir la gran historia de Panem.

¿Qué películas de Los juegos del hambre regresarán a Cinépolis?

La programación contempla las cinco películas que permiten seguir la historia desde los primeros acontecimientos que conocemos en Panem hasta el desenlace de la rebelión encabezada por Katniss Everdeen.

Estas son las películas que forman parte del reestreno:

Los juegos del hambre (2012).

(2012). Los juegos del hambre: En llamas (2013).

(2013). Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1 (2014).

(2014). Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015).

(2015). Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023).

La selección incluye tanto la tetralogía protagonizada por Jennifer Lawrence como la primera precuela, que explora los orígenes del presidente Coriolanus Snow y los primeros años de los Juegos del Hambre.

Póster promocional de Los Juegos del Hambre: En Llamas Lionsgate

¿Por qué regresan Los juegos del hambre a los cines?

El reestreno de Los juegos del hambre llega a pocos días del gran estreno de Amanecer en la cosecha, la segunda precuela basada en la historia de Haymitch Abernathy, el mentor del Distrito 12 que guía a Katniss Everdeen y Peeta Mellark en el enfrentamiento contra otros once distritos.

La nueva producción tiene previsto su estreno en cines el próximo 20 de noviembre y está basada en la novela homónima de Suzanne Collins.

Haymitch

La historia se desarrolla durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, décadas antes de Katniss. En estos 50° Juegos del Hambre con el doble de tributos, conoceremos cómo sobrevivió Haymitch Abernathy y el origen del trauma que lo marcó para siempre.

La película contará con un elenco estelar encabezado por el actor Joseph Zada, quien dará vida al joven Haymitch Abernathy, acompañado por Mckenna Grace en el papel de su compañera tributo, Maysilee Donner.

A ellos se suman grandes nombres de Hollywood como Ralph Fiennes, quien regresará a la franquicia para interpretar al temible presidente Coriolanus Snow, y Jesse Plemons como un joven Plutarch Heavensbee.

El reparto de primer nivel también incluye a figuras como Elle Fanning (como Effie Trinket), Kieran Culkin (Caesar Flickerman) y Whitney Peak (como Lenore Dove).

bgpa