De Pedro Pascal a Chiquis Rivera: famosos participan en elecciones de Estados Unidos 2026 y llaman al voto

Las elecciones de Estados Unidos 2026 es uno de los temas que más atención ha generado este 3 de noviembre, una fecha importante para millones de estadounidenses que tienen la oportunidad de participar en las decisiones políticas de su país. La jornada también ha llegado al mundo del espectáculo.

Durante las últimas horas, las redes sociales se han llenado de fotografías y videos relacionados con las votaciones. Algunas publicaciones muestran a personas que ya acudieron a las urnas, mientras que otras buscan recordar por qué es importante participar en este proceso.

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El interés por estas elecciones también tiene que ver con lo que está en juego para el futuro de Estados Unidos, pues sus resultados podrían cambiar la manera en la que se toman algunas decisiones dentro del gobierno.

¿Qué famosos han llamado a votar en las elecciones de Estados Unidos 2026?

Las celebridades también se han hecho presentes durante las elecciones intermedias de Estados Unidos. Entre los artistas que han compartido publicaciones relacionadas con esta jornada destacan Pedro Pascal, Chiquis Rivera, Kuno Becker, John Legend, Chris Pratt, entre otros.

Pedro Pascal

El actor chileno Pedro Pascal, conocido por su trabajo en series como The Last of Us y The Mandalorian, fue uno de los famosos que compartió una fotografía relacionada con las elecciones.

Por medio de sus historias de Instagram, el intérprete publicó una imagen en la que aparece utilizando una playera blanca y una calcomanía con la frase "I Voted", que significa "Yo voté".

Captura de pantalla

Chiquis Rivera

La cantante Chiquis Rivera también se sumó a las celebridades que aprovecharon sus redes sociales para hablar sobre la importancia de acudir a las urnas.

En un video publicado en Instagram, la intérprete aparece dentro de un centro de votación mientras muestra un documento y una calcomanía relacionada con las elecciones.

"Voten por los quien no pueden".

Kuno Becker

Otro de los famosos que llamó la atención fue Kuno Becker, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir lo que significó participar en las elecciones estadounidenses.

El actor mexicano publicó una fotografía en la que aparece sonriendo y utilizando una calcomanía con la frase "I Voted".

"Mi primer voto en éste país. Aquí nació mi hija, aquí cumplí muchos sueños, aquí lucho junto con nuestra #comunidadhispana”.

IG: Kuno Becker

Chris Pratt

El actor Chris Pratt, famoso por interpretar a Star-Lord en las películas de Guardianes de la Galaxia, también compartió una fotografía relacionada con las elecciones de Estados Unidos.

En la imagen, el protagonista de Jurassic World aparece utilizando una gorra negra con una calcomanía que tiene la frase "I Voted".

Además, Pratt levantó el pulgar frente a la cámara, en una fotografía con la que mostró a sus seguidores que ya había participado en las votaciones.

IG: Chris Pratt

Michael Douglas

El reconocido actor Michael Douglas también apareció entre las figuras de Hollywood que compartieron contenido relacionado con las elecciones intermedias de Estados Unidos.

A través de un video publicado en redes sociales, el histrión se dirigió a sus seguidores mientras hablaba frente a la cámara.

Su participación se suma a la de otros actores que han utilizado sus plataformas para abordar temas relacionados con la política estadounidense.

Bruce Springsteen

El cantante Bruce Springsteen también utilizó Instagram para compartir un mensaje relacionado con las elecciones estadounidenses.

El intérprete publicó un video en el que habló sobre la participación ciudadana y la importancia de seguir defendiendo la democracia.

"Si todavía no has votado, ¡gracias por votar hoy! Y puedes seguir apoyando la democracia prestando tú mismo el juramento a la Constitución en oathproject.org".

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

Además de las publicaciones de los famosos, las elecciones de este 3 de noviembre son importantes porque los estadounidenses deciden quiénes ocuparán diferentes cargos políticos durante los próximos años.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en esta ocasión no se elige a un nuevo presidente. Sin embargo, los resultados pueden influir directamente en las decisiones que tome el gobierno de Donald Trump.

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Durante esta jornada se renuevan los 435 lugares de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado. También se eligen gobernadores y otros funcionarios estatales y locales.

El Congreso de Estados Unidos tiene un papel fundamental en la aprobación de leyes, presupuestos y otras decisiones que afectan al país.

Cuando el partido del presidente cuenta con la mayoría de los lugares en el Congreso, generalmente tiene más posibilidades de conseguir apoyo para sus propuestas.

REUTERS

En cambio, si el partido contrario obtiene el control de alguna de las cámaras, puede resultar más complicado aprobar ciertos proyectos, ya que será necesario negociar con la oposición.

Actualmente, Donald Trump pertenece al Partido Republicano, por lo que los resultados de estas elecciones podrían determinar qué tanta facilidad tendrá su gobierno para impulsar sus propuestas durante los próximos dos años.

Por su parte, el Partido Demócrata busca conseguir más lugares en el Congreso para tener una mayor participación en las decisiones políticas y ejercer un contrapeso frente al gobierno republicano.