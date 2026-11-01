Pedro Pascal y Robert Downey Jr intercambian personajes de Avengers: Doomsday para Halloween

Pedro Pascal y Robert Downey Jr. se han convertido en dos de los actores que más emoción han causado entre los seguidores de Marvel, especialmente por su participación en Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de 2026.

Sin embargo, antes de que el público pueda verlos juntos en la pantalla grande, ambos protagonizaron un divertido momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Foto: Marvel Studios

Con motivo de Halloween, los actores aprovecharon la fecha para hacer algo diferente y compartirlo con sus seguidores. Lejos de elegir los tradicionales disfraces de terror, decidieron hacer un guiño a la próxima película de Marvel.

Pedro Pascal y Robert Downey Jr. intercambian sus personajes de Marvel en Halloween

Aunque muchos esperaban ver a los actores caracterizados como sus respectivos superhéroes y villanos, la sorpresa fue que decidieron cambiar de papeles por una noche.

Para esta ocasión, Pedro Pascal dejó a un lado su identidad como Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico, y se convirtió en Doctor Doom, el famoso enemigo de los Cuatro Fantásticos que será interpretado por Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday.

Captura de pantalla

El actor chileno utilizó algunos de los elementos más conocidos del villano, entre ellos una capa verde y una máscara plateada que cubría su rostro.

Mientras tanto, Downey Jr. hizo lo contrario y apareció caracterizado como Mr. Fantástico, personaje que Pascal interpretó por primera vez en la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, estrenada en 2025.

Su vestuario consistió en el tradicional traje azul de los Cuatro Fantásticos, acompañado del número cuatro en el pecho y un cinturón blanco.

Captura de pantalla

Pedro Pascal también publicó un video en el que aparece caminando por la calle junto a Robert Downey Jr., ambos todavía con sus disfraces de Halloween.

En las imágenes se observa a los actores tomados del brazo, caminando y riendo mientras disfrutan de la noche.

Además de divertir a sus seguidores, el intercambio sirvió para aumentar la emoción por la próxima película de los Vengadores, en la que ambos tendrán una participación importante.

¿Qué personajes interpretarán Pedro Pascal y Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday?

El divertido encuentro de Halloween tiene una relación directa con la historia que Marvel prepara para su próxima película.

Por un lado, Robert Downey Jr. regresará a la franquicia, aunque esta vez no interpretará a Tony Stark, el querido Iron Man que acompañó al público durante más de una década y cuya historia terminó en Avengers: Endgame.

Captura de pantalla

Su nuevo personaje será Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, uno de los villanos más famosos de los cómics de Marvel y un enemigo recurrente de los Cuatro Fantásticos.

En cambio, Pedro Pascal continuará interpretando a Reed Richards, un brillante científico que posee la capacidad de estirar su cuerpo y que también es el líder de los Cuatro Fantásticos.

La relación entre estos personajes es importante porque, en las historietas, Reed Richards y Doctor Doom han protagonizado numerosos enfrentamientos debido a sus diferencias y a la rivalidad que existe entre ambos.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La espera para conocer lo que sucederá con estos personajes está cerca de terminar, ya que Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines de México el 17 de diciembre de 2026.

La producción reunirá a diferentes personajes del Universo Cinematográfico de Marvel y contará con el regreso de varios actores que han participado en películas anteriores.

Captura de tráiler

Entre los nombres anunciados se encuentran Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitán América, Tom Hiddleston como Loki, Paul Rudd como Ant-Man, Letitia Wright como Shuri y Simu Liu como Shang-Chi.

También se espera la participación de personajes relacionados con los X-Men, entre ellos Magneto, Profesor X, Mystique y Cíclope, lo que ha aumentado las expectativas sobre la historia.