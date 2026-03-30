'PAW Patrol: La Dino Película' lanza primer teaser con música de Backstreet Boys
PAW Patrol presenta el teaser de su nueva película con dinosaurios y música de Backstreet Boys
PAW Patrol presentó el primer adelanto de su nueva entrega cinematográfica, PAW Patrol: La Dino Película, en el que nos adentra en una isla llena de dinosaurios y adelanta una de las sorpresas del proyecto: música inédita de Backstreet Boys.
Una historia en una isla llena de dinosaurios
La nueva película presenta a los cachorros enfrentando una de sus misiones más grandes hasta ahora y todo comienza cuando su barco queda atrapado en una tormenta, provocando que terminen en una isla desconocida habitada por dinosaurios.
En este lugar conocen a Rex, un cachorro que ha vivido ahí durante años y que se ha convertido en experto en estas criaturas.
El regreso del villano y una amenaza mayor
La historia también marca el regreso del antagonista Alcalde Humdinger, quien desata el conflicto principal. Al intentar explotar los recursos naturales de la isla, provoca accidentalmente la erupción de un volcán, lo que obligará a los Paw Patrol a realizar rescates de gran escala.
¿Quién está detrás de Paw Patrol: The Dino Movie?
La película es una producción de Paramount Animation y Spin Master Entertainment, la cual está dirigida por Cal Brunker, quien también participa en el guion junto a Bob Barlen.
La historia se basa en la serie original creada por Keith Chapman.
Un elenco con figuras del entretenimiento
El reparto incluye voces de distintas figuras del cine, la música y la televisión.
Elenco destacado:
- Mckenna Grace
- Terry Crews
- Jennifer Hudson
- Snoop Dogg
- Paris Hilton
- Jameela Jamil Bill Nye
El proyecto combina talento de distintos ámbitos para dar vida a esta nueva aventura animada.
Un estreno marcado por la música y la nostalgia
Además de la trama, uno de los elementos destacados es la participación de Backstreet Boys, quienes aportarán música original, lo que busca ampliar el atractivo del filme, conectando tanto con el público infantil como con audiencias que crecieron con la banda.
¿Listo para el estreno? Anota la fecha
PAW Patrol: La Dino Película llegará a los cines el 13 de agosto, consolidando una nueva etapa para la franquicia con una historia centrada en aventuras de mayor escala. El lanzamiento del teaser marca el inicio de su campaña promocional, que continuará en los próximos meses con nuevos avances y detalles.
bgpa