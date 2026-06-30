Pamela Anderson revela los lujosos regalos que Sylvester Stallone le ofreció para ser su 'chica número 1'

Pamela Anderson recordó una experiencia que, según afirma, vivió cuando comenzaba su carrera en Hollywood. La actriz aseguró que Sylvester Stallone intentó conquistarla ofreciéndole lujosos regalos para que se convirtiera en su "chica número 1".

Aunque ella sostiene esa versión desde hace varios años, el actor ha negado que esa conversación haya ocurrido.

Foto: Instagram pamelaanderson

¿Qué regalos dice Pamela Anderson que le ofreció Sylvester Stallone?

Durante el documental Pamela: una historia de amor, estrenado en Netflix, la actriz compartió el episodio que, asegura, ocurrió cuando empezaba a hacerse un lugar en la industria del entretenimiento. De acuerdo con su relato, Stallone le hizo una propuesta que incluía lujosos regalos a cambio de iniciar una relación con él.

“Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez. Me ofreció un departamento y un Porsche a cambio de ser su chica número 1. Y me quedé en plan: ‘¿Significa eso que hay una número 2?’ Y él respondió: ‘Es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Ya estás en Hollywood’”.

Pamela Anderson

Después de escuchar esa respuesta, la actriz aseguró que no aceptó la propuesta porque buscaba una relación diferente.

“Quería enamorarme de verdad. No deseaba nada menos que eso”.

Sylvester Stallone rechazó las declaraciones

Por su parte, el entorno del protagonista de Rocky y Rambo respondió públicamente a las declaraciones de Pamela Anderson y negó que ese intercambio de palabras hubiera sucedido.

Un representante del actor declaró: “Las declaraciones de Pamela Anderson atribuidas a mi cliente son falsas e inventadas. El señor Stallone confirma que nunca realizó esas declaraciones”.

A pesar de la negativa, la actriz ha mantenido la misma versión cada vez que ha sido cuestionada sobre el tema. Incluso durante una aparición en Watch What Happens Live, insistió en que recuerda perfectamente lo ocurrido.

“Bueno, ¿cómo me lo podría haber inventado? Ha sido algo muy específico".

Una historia con dos versiones

Mientras Pamela Anderson sostiene que esa propuesta ocurrió al inicio de su carrera en Hollywood, Sylvester Stallone continúa rechazando por completo el relato. Sin testigos ni pruebas públicas que confirmen alguna de las dos versiones, el episodio permanece como una de las anécdotas más comentadas sobre ambos actores.

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La polémica volvió a cobrar fuerza gracias al documental de Anderson, en el que la actriz decidió compartir distintas experiencias personales y profesionales que marcaron su paso por la industria del entretenimiento