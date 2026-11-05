Pablo Lyle sigue pagando la manutención de sus hijos desde prisión; revelan cómo obtiene ingresos

Pablo Lyle lleva varios años alejado de la televisión y de su familia debido a los problemas legales que enfrenta en Estados Unidos. El actor mexicano, recordado por su participación en telenovelas y películas, permanece en prisión tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente ocurrido en Miami en 2019.

Desde que comenzó su proceso legal, el protagonista de Mirreyes vs Godínez ha mantenido un perfil bajo y son pocas las noticias que se conocen sobre su vida dentro de la cárcel. Sin embargo, su situación continúa despertando interés, especialmente ahora que han surgido versiones sobre su posible salida de prisión.

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A lo largo de este tiempo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su relación con sus hijos, quienes han tenido que crecer mientras su padre cumple una condena lejos de casa.

Revelan cómo Pablo Lyle sigue pagando la manutención de sus hijos desde prisión

Los trabajos que Pablo Lyle realizó antes de ingresar a prisión continúan generando dinero, por lo que el actor ha podido seguir apoyando económicamente a sus hijos a pesar de no encontrarse en libertad.

Esta información fue compartida por José Elías Moreno, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), durante una entrevista.

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El también actor explicó que ha mantenido comunicación con los familiares de Lyle para estar al pendiente de su situación y, principalmente, de los ingresos que todavía recibe por sus participaciones en televisión.

“Sí he estado durante todo el tiempo en contacto con la familia, con él directamente no, pero sí hemos estado porque él sigue generando, como lo que decíamos, Pablo Lyle sigue generando regalías y había que ver cómo se podían distribuir porque él tiene hijos y los hijos necesitan dinero”, declaró.

Con estas palabras, Moreno confirmó que las regalías que recibe el actor han servido para contribuir a la manutención de sus hijos, quienes continúan necesitando apoyo económico mientras su padre permanece en prisión.

Cabe mencionar que las regalías son pagos que pueden recibir los intérpretes cuando las producciones en las que participaron vuelven a transmitirse o se utilizan bajo determinadas condiciones.

Pablo Lyle priorizó el bienestar de sus hijos durante su proceso legal

Más allá del dinero que recibe por su carrera artística, José Elías Moreno también habló sobre la preocupación que ha tenido el actor por su familia desde que comenzaron sus problemas con la justicia.

De acuerdo con el presidente de la ANDI, una de las principales prioridades de Lyle ha sido que sus hijos tengan lo necesario y que las consecuencias de su situación legal no afecten tanto su bienestar.

“Pero lo que se buscaba siempre, y él buscó siempre, y la familia de Pablo siempre, es que los niños estuvieran protegidos. Incluso más, a él le preocupaba más el bienestar de sus hijos que su defensa misma, eso sí te lo puedo asegurar”, puntualizó.

¿Pablo Lyle podría regresar a las telenovelas después de salir de prisión?

Respecto al futuro profesional del mexicano, José Elías Moreno considera que todavía tiene posibilidades de retomar su carrera artística cuando termine de cumplir su condena.

El presidente de la ANDI destacó su talento y expresó que no ve motivos para que las productoras dejen de considerarlo en futuros proyectos.

“Es un gran actor y un gran ser humano. Yo supongo que no va a haber ningún problema para que se le contrate y que el público lo vuelva a aceptar con el cariño de siempre, porque es un muy buen muchacho”, finalizó.

¿Cuántos hijos tiene Pablo Lyle y quién es su mamá?

En el ámbito familiar, Pablo Lyle tuvo una relación con Ana Araujo, con quien formó una familia antes de que ocurriera el incidente que cambió su vida.

El actor considera como su hija a Arantza, primogénita de Ana Araujo, a quien adoptó como suya y con quien desarrolló una relación cercana. Además, ambos tuvieron a Mauro, su hijo biológico, quien nació en mayo de 2014.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión?

Otro de los temas que ha generado interés es la fecha en la que el actor mexicano podría recuperar su libertad, después de varios años enfrentando las consecuencias del altercado de tránsito ocurrido en Miami.

En febrero de 2023, Pablo Lyle recibió una sentencia de cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, luego de ser declarado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

El hombre, de origen cubano, murió en 2019 después de recibir un golpe por parte del actor durante una discusión vial.

En agosto pasado, la periodista Tanya Chary dio a conocer en el programa El Gordo y La Flaca que el próximo 29 de diciembre sería la fecha en la que Lyle podría salir de prisión.

Sin embargo, José Elías Moreno aclaró que no cuenta con información confirmada sobre esa posibilidad.