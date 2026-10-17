A 25 años de 'Y tu mamá también': El nostálgico encuentro entre Alfonso Cuarón y Marco Antonio Solís

A un cuarto de siglo de haber revolucionado la industria cinematográfica nacional e internacional, la icónica cinta Y tu mamá también continúa tejiendo momentos memorables en la cultura pop.

En el marco de la celebración por los 25 años de su lanzamiento original, el laureado cineasta mexicano Alfonso Cuarón y el cantautor Marco Antonio Solís "El Buki" volvieron a coincidir para rememorar la historia detrás de una de las colaboraciones más icónicas entre el cine y la música en español.

Nostálgico encuentro entre Alfonso Cuarón y Marco Antonio Solís Instagram

¿Cómo se gestó el reencuentro entre Alfonso Cuarón y Marco Antonio Solís?

El motivo de este especial encuentro radica en la conmemoración de las más de dos décadas desde el estreno de la emblemática road movie producida a principios de los años 2000.

Ambos creadores compartieron un espacio cargado de afecto y nostalgia para conversar sobre las anécdotas de producción y el impacto cultural que el filme generó en toda una generación.

Durante la charla, recordaron el momento en que Cuarón le presentó personalmente el proyecto al músico michoacano. La visión del director buscaba retratar la agridulce juventud de los llamados "charolastras" —interpretados por Gael García Bernal y Diego Luna— junto a Maribel Verdú, acompañada por una banda sonora que capturara el alma del México cotidiano, donde la figura de "El Buki" resultaba imprescindible.

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¿Cuál fue la importancia de Marco Antonio Solís en 'Y tu mamá también'?

La presencia de Marco Antonio Solís en el largometraje trasciende un simple fondo musical; se convirtió en una pieza clave del arco narrativo. Su inolvidable éxito "Si no te hubieras ido" marcó la secuencia de baile más representativa de la película, funcionando como el catalizador emocional para la transformación de los personajes principales en su viaje hacia la costa oaxaqueña.

Cuarón ha destacado en diversas ocasiones cómo la melodía aportó una profunda melancolía y verdad al relato, integrándose a una selección sonora que combinó el folclor, el rock y la música tropical para plasmar la realidad social de un país en plena transición.

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¿Por qué 'Y tu mamá también' redefinió el cine mexicano?

Estrenada en 2001, la obra escrita por Alfonso y Carlos Cuarón marcó un hito en el denominado "Nuevo Cine Mexicano".

Al combinar elementos del cine de aprendizaje (coming-of-age) con una sutil pero aguda crítica política y social, la película desafió los convencionalismos morales de la época abordando temas como el deseo, la masculinidad, la diferencia de clases y la mortalidad.

La producción no solo impulsó internacionalmente las carreras de sus protagonistas y le valió a Cuarón una nominación al Oscar por Mejor Guion Original, sino que estableció nuevos estándares creativos al darle la misma relevancia visual a los personajes que al entorno de la sociedad mexicana que atravesaban.

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¿Qué legado mantiene la película a 25 años de su estreno?

A 25 años de distancia, Y tu mamá también conserva una vigencia intacta dentro de la cinematografía global.

La fraternidad artística que surgió entre Cuarón, Diego Luna, Gael García Bernal y el fotógrafo Emmanuel "El Chivo" Lubezki dio pie a innumerables proyectos que continúan posicionando el talento mexicano en la cima de la industria.

El reciente reencuentro entre el director y Marco Antonio Solís reafirma que el arte perdura cuando conecta de manera genuina con la identidad colectiva, recordando que aquel viaje hacia la playa de la "Boca del Cielo" sigue vivo en la memoria del público.