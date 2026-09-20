Tres voces se presentarán el 25 de septiembre en la “Noche de Despechad@s”

El próximo viernes 25 de septiembre se realizará la “Noche de Despechad@s”, un espectáculo musical con la participación de Liliana Singer, Erik Rangel y Claudia Díaz, en un encuentro dedicado a canciones de desamor.

El evento se llevará a cabo en el Hotel BelAir Unique, ubicado en calle Dakota 95, colonia Nápoles. De acuerdo con Claudia Díaz, el espectáculo busca reunir a personas que quieran escuchar y cantar canciones relacionadas con el desamor, además de bailar y convivir.

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“Me siento emocionada y muy contenta con esta próxima presentación. Tengo cinco años de trayectoria cantando para las y los despechados y me gusta mucho, porque siempre doy lo mejor de mí y me gusta que el público se involucre conmigo en estos shows”, dijo Díaz.

La cantante señaló que durante la presentación interpretará canciones relacionadas con el desamor y buscará mantener la interacción con el público.

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El programa contempla la participación de Liliana Singer, quien presentará un repertorio distinto al de sus presentaciones habituales de música disco; posteriormente actuará Erik Rangel, con canciones relacionadas con el amor perdido y el desamor, y finalmente Claudia Díaz.

Durante los intermedios habrá un DJ y sesiones de karaoke para los asistentes.

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Los boletos tienen un costo de 250 pesos en preventa y 300 pesos el día del evento.