¿Ganará BTS o Banda Tierra Sagrada?; los memes más divertidos antes del México vs Corea del Sur

Memes de BTS, referencias al K-pop, bromas sobre kimchi y tacos, además de miles de publicaciones protagonizadas por fans mexicanos de la cultura coreana, han convertido el partido entre México y Corea del Sur en uno de los temas más comentados en redes sociales antes de su disputa en el Mundial 2026.

A medida que se acerca el encuentro del Grupo A, usuarios de plataformas como X, Instagram y TikTok han dejado de hablar únicamente de futbol para protagonizar una peculiar batalla digital.

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Las publicaciones mezclan el apoyo a la Selección Mexicana con la admiración que muchos jóvenes sienten por los idols surcoreanos y la cultura del país asiático.

BTS y el K-pop protagonizan los memes

Gran parte de los memes compartidos en internet hacen referencia a BTS y otros grupos de K-pop. En muchos casos, los usuarios aseguran en tono de broma que no saben si apoyar a México o al país de origen de sus artistas favoritos.

También han circulado imágenes donde los integrantes de BTS aparecen vestidos con la camiseta de la Selección Mexicana o memes en los que los aficionados intentan convencer a otros fans de mantener la lealtad al Tri durante los 90 minutos del partido.

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Las publicaciones han provocado miles de reacciones debido a que México es considerado uno de los países con mayor cantidad de seguidores del K-pop fuera de Asia, una comunidad que ha impulsado tendencias globales en múltiples ocasiones.

Tacos contra kimchi: la comida también entró a la conversación

La gastronomía de ambos países tampoco se salvó de los memes. Usuarios han creado imágenes y videos comparando platillos tradicionales mexicanos con comida típica de Corea del Sur.

Los tacos y el pozole aparecen enfrentándose simbólicamente a preparaciones como el kimchi, el bibimbap o el ramen coreano en publicaciones que buscan sacar una sonrisa antes del encuentro mundialista.

Instagram

Aunque la mayoría de las publicaciones tienen un tono humorístico, muchas también destacan el intercambio cultural que existe entre ambas naciones gracias a la música, las series y la gastronomía.

México y Corea del Sur llegan empatados en el Grupo A

Mientras las redes sociales viven su propio partido, las selecciones se preparan para disputar un duelo clave en la Copa Mundial 2026.

El conjunto mexicano llega después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut, gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez tuvo una dedicatoria especial con su gol Mexsport

Del otro lado, Corea del Sur arrancó el torneo con una victoria de 2-1 sobre República Checa, resultado que consiguió con goles de Oh Hyeon-Gyu y Hwang In-Beom.

Con tres puntos para cada equipo, el enfrentamiento en Guadalajara será determinante para definir quién toma ventaja en la lucha por el liderato del Grupo A.