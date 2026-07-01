Nieta de Paquita la del Barrio es localizada tras un mes desaparecida; seguirán investigaciones 

La nieta de Paquita la del Barrio fue localizada con vida después de permanecer desaparecida durante 40 días. La familia dio a conocer la noticia mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de la intérprete, donde expresó su alivio por el reencuentro y confirmó que las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Familia anuncia el hallazgo de Kelly Ariadne

La espera terminó para los seres queridos de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, quienes confirmaron que la joven ya se encuentra a salvo. Aunque celebraron su localización, no revelaron las circunstancias en las que fue encontrada ni los detalles del operativo o las acciones que permitieron dar con su paradero.

Nieta de Paquita la del Barrio Especial

En el mensaje difundido, la familia agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda y compartió unas palabras tras conocer que Kelly estaba con vida.

“Hoy, con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida. Este reencuentro representa una bendición para nuestra familia y una muestra de que la esperanza nunca debe perderse”.

El caso de Kelly Ariadne aún no concluye

Pese al desenlace positivo, los familiares subrayaron que el proceso legal continuará. Explicaron que esperan que las autoridades sigan con las diligencias necesarias para conocer exactamente qué ocurrió durante los días en que la joven permaneció desaparecida.

Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida. Especial

En el mismo comunicado reiteraron que buscan que los hechos sean aclarados y que, en caso de existir responsables, se actúe conforme a la ley.

“Es importante precisar que este hecho no pone fin a las investigaciones. Confiamos en que las autoridades competentes continuarán con el curso de las diligencias hasta esclarecer plenamente lo sucedido y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que correspondan. Como familia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Nuestro deseo es que los hechos sean esclarecidos y que ninguna otra familia tenga que vivir un calvario como el que nosotros enfrentamos durante estos 40 días”.

¿Qué pasó con Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio?

Hasta ahora, la familia ha compartido pocos detalles sobre las circunstancias de la desaparición de Kelly Ariadne. Estos son los principales acontecimientos que marcaron el caso.

Se sabe que el 16 de mayo Kelly Ariadne ingresó a un centro de rehabilitación ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato y que dos días después su padre, Miguel Gerardo Viveros, acudió a visitarla al centro de rehabilitación. Esa fue la última ocasión en que sus familiares la vieron.

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Fue el 20 de mayo cuando integrantes del centro de rehabilitación notificaron a la familia que la joven había desaparecido. Según la versión que recibieron, Kelly habría salido de las instalaciones y dejó sus pertenencias en el lugar.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de la joven.

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El pasado 4 de junio, ante la falta de resultados, Yamina Grajales, tía materna de Kelly, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda a familiares, amigos y a la población. Hasta ese momento, Miguel Gerardo Viveros no había hecho declaraciones públicas.

Unos días después, personal de la Fiscalía informó que la familia tuvo contacto con Kelly en una casa abandonada de la comunidad Rancho Viejo; sin embargo, la joven escapó antes de que pudiera ser resguardada.

Es hasta este 1 de julio que la familia puso fin a más de un mes de incertidumbre. No obstante, el caso permanece abierto mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecida.