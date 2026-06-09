Nick Reiner busca acceder a su herencia para pagar la defensa por el asesinato de sus padres

Nick Reiner volvió a ser noticia luego de presentar una solicitud ante los tribunales para obtener recursos de un fideicomiso familiar que, según sostiene, le corresponde recibir desde que alcanzó los 30 años de edad. La petición surge mientras continúa enfrentando el proceso legal relacionado con la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner.

La nueva acción legal está enfocada en los fondos que fueron creados por sus padres para beneficiar a sus hijos. De acuerdo con documentos dados a conocer por TMZ, Reiner busca que se autorice la entrega del dinero que forma parte de ese patrimonio familiar compartido con sus hermanos Jake y Romy.

AFP

Nick Reiner asegura que necesita los recursos para su defensa

Dentro de la documentación presentada ante la corte, Nick Reiner argumenta que los fondos son necesarios para cubrir gastos relacionados con su representación legal. Según explica, intentó contratar al abogado Alan Jackson para que asumiera su defensa, pero la negativa del administrador del fideicomiso para liberar recursos habría complicado ese objetivo.

En los escritos judiciales también señala que las solicitudes realizadas hasta ahora han sido rechazadas. Reiner sostiene que ha insistido en la urgencia de acceder al dinero debido a los plazos que enfrenta dentro del proceso penal.

Rob Reiner y su hijo Nick MATT PETIT

La petición no solo contempla la entrega de los recursos económicos. Asimismo, busca que el administrador del fideicomiso informe de manera detallada cómo se han gestionado los fondos familiares y responda por las decisiones tomadas respecto a su distribución.

También solicita una compensación económica

Parte de la solicitud incluye una reclamación por los presuntos perjuicios que, a juicio de Reiner, le ha ocasionado la negativa para acceder al fideicomiso. El acusado afirma que actualmente no cuenta con ingresos alternativos que le permitan afrontar los costos de su defensa ni otros gastos personales mientras permanece en prisión.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner AFP

Su postura es que el dinero debería estar disponible para él desde hace tiempo y que las restricciones impuestas por el administrador han afectado directamente su capacidad para organizar su estrategia legal.

El proceso por la muerte de sus padres sigue en curso

Paralelamente a esta disputa económica, continúa avanzando el caso penal en su contra. Las autoridades lo acusan de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Rob y Michele Reiner, ocurrida en diciembre del año pasado.

Reuters

La fiscalía sostiene que el ataque habría ocurrido dentro de la vivienda familiar y que las víctimas fueron apuñaladas. A pesar de las acusaciones, Nick Reiner mantiene su postura de inocencia y se ha declarado no culpable ante el tribunal.

Durante una audiencia realizada en abril, el juez determinó posponer las siguientes etapas del procedimiento hasta septiembre. La decisión se tomó debido a que aún faltan pruebas consideradas relevantes para el desarrollo de la fase preliminar del caso.

Reuters/ Grosby Group

Más allá del ámbito judicial, el caso ha tenido repercusiones en el entorno familiar. Información que se dio a conocer meses atrás señaló que Jake y Romy Reiner no contemplaban contratar abogados privados para respaldar la defensa de su hermano.