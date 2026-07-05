¡Ni con magia! Rupert Grint admite que le tiene miedo a México en el Mundial 2026, justo antes de que se lleve a cabo el partido entre nuestra selección e Inglaterra, en la búsqueda del pase a cuartos de final.

El cruce histórico entre ambas selecciones en la Copa del Mundo evoca viejas glorias, tensiones deportivas y, por supuesto, una batalla en forma de memes en redes sociales.

Pero además, hemos sido protagonistas de “peleas” entre figuras del entretenimiento, como Liam Gallagher y Fher de Maná; así como declaraciones de una de las figuras más queridas de la saga cinematográfica de Harry Potter, el mismísimo Ron Weasley.

Rupert Grint dio sus impresiones de cara a este trascendental partido de eliminación directa. Lejos de mostrar la típica confianza que a veces caracteriza a los aficionados ingleses, el actor británico ha manifestado una inquietud respecto al rendimiento que ha venido desplegando la escuadra comandada por Javier Aguirre.

Rupert Grint está preocupado por el partido México vs. Inglaterra Harry Potter

Rupert Grint está preocupado por México de cara al partido contra Inglaterra

En una entrevista reciente hecha a Rupert Grint, el actor admitió tenerle miedo a México en el Mundial 2026 y reconoció que el panorama no luce nada sencillo para los "Tres Leones", situando a la Selección Mexicana como un coloso incómodo de descifrar en estas instancias del campeonato.

Estoy muy preocupado por México. Parece un equipo muy difícil de vencer y creo que será, sin duda, el partido más complicado. Están jugando muy bien en este momento. Amo la Copa del Mundo desde que era niño; el fútbol forma parte de algunos de mis recuerdos más nostálgicos viendo jugar a Inglaterra. He disfrutado mucho este torneo… veremos qué pasa. ¡Buena suerte!

Al quedar descartada la posibilidad de una gran final entre aztecas y británicos, Grint confesó que, si pudiera elegir una final alternativa que llene sus ojos de buen fútbol, optaría por un choque de poder a poder entre Inglaterra y la Selección de Argentina.

Selección Mexicana Selección Nacional de México

Los actores de Harry Potter fanáticos del fútbol

La inesperada intervención de Rupert Grint en la agenda deportiva nos recuerda que el elenco de la saga de Harry Potter guarda un vínculo sumamente estrecho y apasionado con el balompié.

El propio Grint es conocido por su simpatía hacia el Tottenham Hotspur, escuadra de la Premier League a la que sigue con regularidad, además de manifestar siempre un apoyo incondicional al representativo nacional de Inglaterra.

Pero él no es el único habitante del colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que se declara fanático del fútbol. Daniel Radcliffe, el mismísimo Harry Potter, ha manifestado en reiteradas ocasiones su afición por el fútbol, siendo un ferviente seguidor del Fulham Football Club, una de las instituciones con mayor tradición en los barrios de Londres.

De igual manera, Tom Felton, quien interpretó al frío Draco Malfoy, es un habitual asistente a partidos de balompié y suele usar sus plataformas digitales para interactuar con clubes profesionales.

Rupert Grint está preocupado por el partido México vs. Inglaterra IMDb

La batalla entre los mexicanos y los ingleses con memes

Como ya es una costumbre cada vez que el Tricolor se mide ante una potencia internacional, la previa de este compromiso no se ha quedado únicamente en las declaraciones institucionales o los análisis tácticos.

Las redes sociales han estallado por completo, transformándose en el escenario de una batalla con memes que enfrenta el folclor mexicano con la los británicos.

El ingenio de los usuarios de internet se ha encargado de encender los ánimos con comparativas divertidas; por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía, contrastando la riqueza y el picante de unos buenos tacos al pastor frente al tradicional pero criticado plato inglés de fish and chips (pescado con papas fritas).

En cuanto a la música, hay un duelo de leyendas, donde se debate quién posee un legado más icónico, si el legendario catálogo de bandas británicas como Oasis y The Beatles, o el romanticismo y la fiesta representados por figuras de la música mexicana como Juan Gabriel o Luis Miguel.