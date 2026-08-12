¿Netflix hará una serie sobre la tragedia del News Divine? Esto es lo que se sabe

La tragedia ocurrida en el News Divine, uno de los episodios que marcó la historia reciente de la Ciudad de México, podría llegar próximamente a Netflix. De acuerdo con información difundida por distintos medios, la plataforma estaría preparando una producción inspirada en los acontecimientos registrados el 20 de junio de 2008 en la discoteca ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según lo que se ha dado a conocer, la historia estaría centrada en el operativo policial realizado en el establecimiento, el cual terminó en una estampida que provocó la muerte de 12 personas y dejó a varias más lesionadas.

FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué se sabe hasta ahora de la supuesta serie de Netflix?

La información publicada apunta a que la producción buscaría reconstruir los acontecimientos que rodearon aquella tarde y mostrar el contexto del operativo que terminó en tragedia.

También ha trascendido que el reparto estaría conformado principalmente por actores poco conocidos o sin una amplia trayectoria en pantalla.

De confirmarse, esta producción se sumaría a los contenidos de Netflix inspirados en hechos reales, que han marcado a la sociedad mexicana y que han generado un amplio debate público.

A esta información se suman los señalamientos de vecinos de la colonia San Felipe de Jesús, zona cercana al lugar donde ocurrieron los hechos, quienes aseguran haber visto equipo de producción de Netflix realizando un rodaje durante el día de ayer. Además, señalaron que, presuntamente, el proyecto llevaría por título “Estampida”; sin embargo, hasta el momento, este dato tampoco ha sido confirmado oficialmente por la plataforma.

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¿Qué ocurrió el 20 de junio de 2008 en el News Divine?

El 20 de junio de 2008, un operativo realizado por elementos de seguridad en la discoteca News Divine provocó una situación de caos entre los asistentes, muchos de ellos adolescentes.

El objetivo de las autoridades era realizar una revisión relacionada con las condiciones del establecimiento y sus permisos. Sin embargo, durante el procedimiento se generó una concentración de personas en las salidas del inmueble.

La situación terminó en una estampida dentro del lugar. De acuerdo con los reportes de aquella época, 12 jóvenes perdieron la vida, mientras que varias personas más resultaron lesionadas.

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¿Por qué el operativo provocó cuestionamientos?

Después de la tragedia, familiares de las víctimas cuestionaron la manera en que se llevó a cabo el operativo y señalaron que no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encontraban dentro del establecimiento.

El caso también generó críticas hacia las autoridades capitalinas y los cuerpos de seguridad involucrados, particularmente por la falta de coordinación durante la intervención y las condiciones en las que se realizó la evacuación.

Mientras tanto, las autoridades de aquel momento defendieron el operativo y señalaron que el establecimiento presentaba irregularidades. El caso derivó en investigaciones y procesos judiciales relacionados con las responsabilidades de distintos funcionarios.

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Una eventual serie sobre el News Divine podría volver a generar conversación alrededor de uno de los sucesos más dolorosos ocurridos en la capital mexicana y acercar esta historia a una nueva generación.