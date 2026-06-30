¿Quién está detrás del look de Naomi Osaka? El misterioso diseñador de su kimono estilo Kill Bill en Wimbledon

En un torneo donde el blanco absoluto es prácticamente una religión, destacar parece una misión imposible. Sin embargo, la tenista Naomi Osaka volvió a demostrar que la moda puede ser tan poderosa como un saque ganador.

Durante su participación en Wimbledon 2026, la cuatro veces campeona de Grand Slam sorprendió con un espectacular look inspirado en la tradición japonesa y en el cine de culto, una creación que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del campeonato.

Hana Yagi, la diseñadora detrás del inolvidable kimono de Naomi Osaka

Aunque muchos enfocaron su atención en el llamativo kimono blanco que acompañó su entrada a la cancha, pocos conocían el nombre de la diseñadora responsable de esta pieza: Hana Yagi, una creativa originaria de Tokio que colaboró con Nike y el equipo de estilismo de Osaka para reinterpretar uno de los códigos más estrictos del deporte.

La tenista sorprendió con un espectacular kimono blanco diseñado por la japonesa Hana Yagi. Reuters

Desde 1877, Wimbledon obliga a todos los jugadores a vestir de blanco durante los partidos, una norma que limita considerablemente la experimentación estética. Sin embargo, Osaka encontró la manera de respetar el reglamento sin renunciar a su identidad visual.

Los detalles detrás del look inspirado en la cultura japonesa de Naomi Osaka

Lejos de apostar por un diseño convencional, apareció con un impresionante abrigo inspirado en el kimono ceremonial japonés. La pieza destacaba por sus amplias mangas, un enorme lazo tipo obi en la espalda y delicados bordados en relieve de grullas, flores de cerezo y motivos tradicionales elaborados sobre tela blanca, creando un sofisticado efecto de textura sin romper el famoso código cromático del torneo.

Bordados de grullas, flores y un gran lazo tipo obi dieron identidad a la pieza ceremonial. IG naomiosaka

Debajo de esta capa ceremonial se escondía un vestido técnico desarrollado por Nike, acompañado por una falda de tul plisada que aportaba volumen y movimiento, demostrando que rendimiento deportivo y alta costura pueden convivir en una misma propuesta. Más que un simple conjunto deportivo, el estilismo funcionó como una narrativa visual cuidadosamente construida.

La historia detrás del look de Naomi Osaka

Hana Yagi explicó que la inspiración surgió de prendas ceremoniales japonesas antiguas, como los shiromuku, los tradicionales vestidos de novia, además de kimonos y otras piezas históricas reutilizadas para crear una obra completamente contemporánea.

El look respetó el estricto código de vestimenta de Wimbledon sin renunciar a la creatividad. IG naomiosaka

El objetivo no era reproducir un kimono clásico, sino reinterpretar su esencia para acompañar el recorrido simbólico de Osaka desde el vestidor hasta la cancha. La prenda estaba diseñada con capas desmontables, de modo que la atleta pudiera retirarlas en pocos segundos antes de comenzar el partido, convirtiendo ese momento en parte del espectáculo.

La propia Osaka ha señalado que utiliza la moda como una forma de contar historias y que cada aparición representa una oportunidad para expresar distintas facetas de su personalidad. Pero hubo un detalle que los fanáticos del cine detectaron casi de inmediato.

El estilismo escondía un vestido técnico de Nike pensado para la competencia. IG naomiosaka

La referencia a Kill Bill que conquistó Wimbledon 2026

Las enormes mangas, el lazo estructurado y la elegancia completamente blanca recordaban inevitablemente al inolvidable vestuario de O-Ren Ishii, el personaje interpretado por Lucy Liu en Kill Bill: Volumen 1, durante la icónica escena del duelo bajo la nieve dirigida por Quentin Tarantino.

La propia tenista confirmó que esa referencia fue completamente intencional. Reveló que la película es una de sus favoritas y que el personaje de O-Ren Ishii sirvió como inspiración para transmitir una imagen de fuerza antes de competir.

Osaka confesó que el diseño estuvo inspirado en O-Ren Ishii, personaje de Kill Bill. IMDb

Según explicó, cuando entra a la pista no busca ser simplemente Naomi Osaka. Prefiere imaginarse como un personaje diferente, casi como si ingresara al universo de un videojuego, una estrategia que le ayuda a concentrarse y asumir una mentalidad competitiva. El resultado fue una combinación perfecta entre tradición japonesa, cultura pop y tecnología deportiva.

Los looks inolvidables de Naomi Osaka

No es la primera vez que Osaka convierte un torneo en una pasarela. En el Abierto de Australia sorprendió con un sombrero de ala ancha y un velo; en Roland Garros presentó una entrada ceremonial con una falda negra y un vestido dorado, mientras que en la Met Gala ha demostrado que su gusto por la moda trasciende las canchas.

La ropa de Naomi Osaka en el partido en Roland Garros inspirada en la Torre Eiffel AFP

Su evolución también refleja el crecimiento de su influencia fuera del deporte. De aquella joven que priorizaba únicamente la funcionalidad de su uniforme, Osaka se ha convertido en una de las deportistas con mayor peso dentro de la industria de la moda.

Ha colaborado con grandes firmas y utiliza cada look como una extensión de su identidad multicultural, marcada por sus raíces japonesas, haitianas y estadounidenses.

En Wimbledon 2026 volvió a comprobar que incluso bajo el estricto blanco reglamentario todavía existe espacio para la creatividad. Gracias al talento de Hana Yagi, Naomi Osaka transformó el tradicional camino hacia la cancha en una auténtica pasarela.