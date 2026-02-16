“Nadie compite con nosotros”; Salma Hayek y Claudia Sheinbaum

A partir de este año, la producción de cine en México tendrá hasta una exención de 30 por ciento del ISR, para proyectos que tengan hasta un 70 por ciento de la proveeduría nacional, se dio a conocer ayer al presentarse los incentivos para la industria cinematográfica por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La actriz aplaudió los apoyos de la Presidente al cine. Especial

La titular del Ejecutivo presentó los incentivos ante integrantes de la comunidad cinematográfica mexicana, y con la presencia de la actriz y productora mexicana Salma Hayek Pinault.

“Nuestro objetivo es estar a la altura de nuestro pueblo y estar a la altura de esta creatividad extraordinaria que hay en nuestro país”, expuso la Presidenta ante integrantes de la comunidad cinematográfica.

La actriz mexicana Salma Hayek relató cómo en sus inicios tuvo que emigrar para buscar participar en grandes producciones de cine y de incursionar en el terreno de la producción debido al nulo apoyo para la producción de películas y series en México.

Por ello agradeció este impulso, pues, dijo, buscan aprovechar tanto las capacidades técnicas de los trabajadores de la industria cinematográfica.

“Quiero decirles que yo creo que nadie puede competir con nosotros. A partir de este apoyo no tenemos comparación.

“La visión de nuestra Presidenta, cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y cómo iba a ayudar no nada más a nuestras comunidades de cine”, explicó la veracruzana.

Además, comentó, con los incentivos a la creación de cine en México se pueden relatar historias que ayuden a dignificar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos y contrarrestar el lenguaje de odio que hay de parte de autoridades y un sector de la población de aquel país.

“Y en nuestra gran capacidad artística, de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea, el poder tomar también el control de decir: ‘Esto es México, no lo que que les están vendiendo. Esto es quienes somos’”, comentó Hayek.

La actriz produce actualmente un nuevo proyecto que tiene locaciones en Veracruz con una amplia zona costera en el golfo de México, y en Quintana Roo.

En este proyecto estaría involucrada Angelina Jolie, quien estuvo el año pasado acompañando a Salma en Veracruz, pero todavía no se ha podido confirmar.

La secretaria de cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que los incentivos serán para producción con un tope de presupuesto de 40 millones de pesos, y se ejercerá sólo con productoras mexicanas, con 70 por ciento de personal de origen mexicano.

Esto también permitirá el fortalecimiento de la proveeduría, una mayor competitividad internacional, contar más historias producidas en México y un aumento del turismo.

Con información de AFP