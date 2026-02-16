Mañanas de girl power para despertar en Imagen Noticias 5:30

Levantarse temprano, tomar un café, prepararse para comenzar el día y, además, estar informado con lo necesario para enfrentar la jornada es invaluable. Y esa es la misión que Brisseida Moya, Nuria Gil y Marlene Stahl tendrán a partir de hoy que arranca Imagen Noticias 5:30, el nuevo noticiero de Imagen Televisión.

No sólo es un espacio más, sino que tiene la firme convicción de convertirse en el primer encuentro del público con lo que está sucediendo en las calles, todo en voz de tres mujeres que unen sus fuerzas para guiar a la audiencia desde el clima, el tránsito y tendencias.

“Imagen Noticias 5:30 es un espacio que queremos presentarles, diferente, con tres mujeres que compartimos un mismo objetivo que es informar, pero cada una con un estilo muy distinto, desde tres puntos de vista diferentes, como somos”, compartió Marlene en entrevista con Excélsior.

“Está hecho con el corazón. Cada una hemos aportado cosas para que este programa lo sintamos nuestro, que eso creo que también es importante, que no sea un programa ajeno, que nada más venimos a dar las noticias y ya. Es un programa al que le tenemos cariño, que lo hemos estado preparando en estos meses previos; también tenemos una gran producción, un gran equipo de apoyo, grandes productores y redactores. Es un trabajo en equipo”, agregó Nuria.

Y no es una casualidad que Brisseida, Nuria y Marlene estén juntas en esta aventura. Son tres comunicadoras cuyos puntos de vista parten desde sus propias realidades y comparten el ímpetu, la energía y la motivación para informar.

Nuria se está estrenando como recién casada; Briseida dejó su natal Monterrey y a su familia —de la cual está pendiente 24/7 desde la CDMX— y Marlene no para entre el noticiero y el teatro. Las tres representan a las mujeres trabajadoras del país.

“Es un sueño que estamos viviendo y que estamos materializando cada una con sus historias, con nuestra trayectoria. Verlo ahora que es una realidad, pues además de ser un gran reto, estamos las tres profundamente agradecidas por la oportunidad y con Grupo Imagen por la confianza. No es fácil llegar hasta acá; mucha gente pensará que pues son nuevas, pero todas traemos una trayectoria atrás”, dijo Nuria.

“Es un noticiero que justo llega a eso, a ocupar un espacio en donde la gente necesita salir informada con lo más importante. Y temprano, porque la vida empieza temprano. Ya si después salen más noticias, nos vamos actualizando durante el día”, agregó Brisseida.

Estar informado, por el horario del noticiero, no sólo implica un repaso de lo que sucedió un día antes, sino también dar a conocer los hechos de la madrugada, el clima y el tránsito, que en Imagen Noticias 5:30 abarcará lo que pasa en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

“Cuando vemos los noticieros en la mañana es lo que queremos saber: cómo está el tráfico para ver por dónde me voy a ir y cómo va a estar el clima para ver si me tengo que llevar paraguas o no. Es importante que lo hagamos desde las tres ciudades más importantes de México porque el alcance del noticiero es nacional”, explicó Brisseida.

Tener a tres mujeres al frente, porque las tres son titulares, es un punto que diferencia a

Imagen Noticias 5:30 de cualquier otro espacio, ya que la información fluye desde su perspectiva particular.

“Esta visión lo va a hacer mucho más rico porque nos va a ver gente que es amante de los perros o gente que tiene bebés; queremos buscar esa identidad con el público y que vea en nosotros a alguien cercano, que lo entiende. Esta empatía es la que buscamos”, concluyó Marlene.

Del programa

· Imagen Noticias 5:30

· Estreno: 16 de enero

· Horario: 05:30 h

· Duración: Una hora

· Canales:

· TV abierta: 3.1

· Izzi: 3 / HD 703

· Dish: 103 / HD 603

· Sky: 103 / HD 1103

· Totalplay: 3

· Megacable: 103

· SKY - 103 / SKY HD - 1103