Murió la mamá de Cruz Martínez; así fue la emotiva despedida del fundador de Kumbia Kings

La familia de Cruz Martínez atraviesa un momento de profundo dolor. El productor musical y fundador de Kumbia Kings confirmó el fallecimiento de su madre mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde recordó el papel fundamental que ella tuvo en su vida y en la formación de su familia.

La noticia se dio a conocer este domingo 28 de junio, cuando el exesposo de Alicia Villarreal compartió fotografías familiares acompañadas de un extenso texto de despedida dedicado a quien describió como “la mujer más importante” de su vida.

¿Quién era la mamá de Cruz Martínez y qué se sabe sobre su fallecimiento?

Hasta el momento, la familia no ha revelado oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, diversas fuentes indican que la madre del músico habría enfrentado problemas de salud durante los últimos meses.

La noticia provocó una ola de reacciones entre seguidores y personas cercanas al productor, quien en los últimos años también ha enfrentado otras pérdidas familiares importantes, entre ellas la muerte de su padre en 2020 y la de su hermano en 2022.

cruz martinez

El emotivo mensaje con el que Cruz Martínez despidió a su madre

A través de Instagram, Cruz Martínez expresó el profundo dolor que siente por la partida de su madre. La publicación estuvo acompañada por una serie de fotografías de distintos momentos familiares.

En su mensaje recordó el esfuerzo que ella realizó para sacar adelante a su familia y destacó las enseñanzas que dejó a sus hijos. El productor la describió como una mujer fuerte, trabajadora y capaz de superar las adversidades más difíciles.

Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida: mi mamá. La mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que jamás dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino.



Como madre soltera, sacaste adelante a cinco hijos con una fortaleza que sólo Dios podía darte. Nos enseñaste que la vida no siempre es justa, pero que nunca debemos rendirnos...



Hasta en tus últimos momentos nos regalaste una última muestra de ese amor inmenso que siempre tuviste por nosotros. Tú misma escogiste el día de tu partida, porque querías ir a darle un abrazo y decirle personalmente ‘Feliz Cumpleaños’ a tu bebé, a mi hermano Danny. Estoy seguro de que hoy ya están juntos nuevamente, abrazándose en la presencia de Dios

Asimismo, compartió una reflexión sobre el descanso de su madre tras los momentos complicados que enfrentó en vida.

Gracias, mamá, por cada segundo de tu vida... Gracias por enseñarnos a tus cinco hijos que, pase lo que pase, siempre hay que levantarse y seguir adelante.



A partir de hoy te voy a extrañar todos los días de mi vida. No habrá un solo logro, una sola canción, un solo concierto o un solo sueño que cumpla en el que no estés presente en mi corazón. Todo lo que haga de aquí en adelante será por ti y para honrar el inmenso legado que nos dejaste.



Descansa en paz, mamá. Tu dolor terminó y ahora sé que estás en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, llena de paz, luz y amor.



Te amaré por toda la eternidad. Hasta que Dios nos permita volvernos a encontrar.



🤍 Te amo, mamá. Siempre.

Así reaccionaron familiares, amigos y fans tras la muerte de la mamá de Cruz Martínez

Las condolencias no tardaron en llegar. Entre los mensajes de apoyo destacó el de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, quien expresó públicamente su solidaridad con Cruz Martínez durante este difícil momento al compartir en sus historias la publicación dedicada a su abuela.

Además, seguidores del productor inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y fortaleza para él y su familia. Muchos reconocieron el legado de la mujer que ayudó a formar al músico que años después alcanzaría fama internacional con Kumbia Kings.

Murió la mamá de Cruz Martínez IG

El difícil momento que enfrenta Cruz Martínez en medio de la polémica con Alicia Villarreal

La pérdida ocurre mientras Cruz Martínez continúa bajo la atención mediática debido a la disputa legal que mantiene con Alicia Villarreal, una situación que ha generado una intensa cobertura por parte de la prensa de espectáculos durante los últimos meses.

En medio de ese escenario, el productor ha mantenido un perfil más reservado en redes sociales, por lo que la publicación dedicada a su madre cobró especial relevancia entre sus seguidores.

Ahora, el músico enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida personal, acompañado por las muestras de apoyo de familiares, amigos y admiradores.

Más allá de la fama y los reflectores, la despedida de Cruz Martínez reflejó el profundo vínculo que mantenía con su madre y el impacto que dejó en su vida. Sus palabras también mostraron el legado familiar que, según expresó, seguirá presente en cada uno de sus proyectos y logros.