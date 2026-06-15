Murió Anne Schedeen, actriz que interpretó a Kate Tanner en Alf, a los 77 años

Anne Schedeen, recordada por millones de personas por interpretar a Kate Tanner en la exitosa serie Alf, murió a los 77 años. La noticia fue dada a conocer por sus familiares mediante un mensaje en redes sociales, donde destacaron tanto su trayectoria artística como las cualidades que la definieron fuera de los escenarios. Hasta el momento no se han informado las causas de su fallecimiento.

A través de un emotivo comunicado, sus seres queridos informaron que la actriz falleció de manera tranquila y aprovecharon para rendir homenaje a la huella que dejó en quienes la conocieron.

"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie ha fallecido en paz", señalaron sus familiares.

En el mismo mensaje también describieron algunos de los rasgos que más la caracterizaban.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias".

La actriz participó en la famosa serie X

Más allá de su carrera artística, quienes convivieron con ella la describieron como una persona llena de energía y creatividad. En el comunicado señalaron que resulta difícil imaginar la vida sin su presencia y aseguraron que seguirá siendo recordada a través de sus obras, esculturas y pinturas.

"Brindemos por ella", añadía la familia en el comunicado.

El mensaje fue firmado por su viudo Christopher Barrett, su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen y su hermano Roland "Tony" Schedeen, entre otros familiares.

Como parte de su despedida, también pidieron que quienes deseen rendirle homenaje opten por realizar donaciones a Habitat for Humanity en lugar de enviar flores, ya que era una de las causas benéficas que más apoyaba la actriz.

Por su parte, su representante Tom Markley, presidente de Metropolitan Talent Agency, lamentó la pérdida de la actriz y expresó el cariño que sentía por ella.

"Era una verdadera artista y amiga", afirmó. Además, agregó: "Era única. La echaré de menos".

Anne Schedeen y su papel en Alf

Originaria de las afueras de Portland, donde nació el 8 de enero de 1949, Schedeen comenzó a actuar cuando apenas tenía ocho años. Antes de alcanzar el reconocimiento en la pantalla trabajó en distintas actividades, entre ellas como modelo de zapatos, vendedora de ropa y actriz de teatro.

Diversas producciones formaron parte de su carrera, incluyendo participaciones en Paper Dolls, Emergency! y Simon & Simon. Sin embargo, el papel que marcó su trayectoria fue el de Kate Tanner en Alf, la madre de la familia que abre las puertas de su hogar al famoso extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

La popularidad de la serie fue tan grande que la actriz llegó a descubrir el alcance de su fama gracias a una reacción inesperada de un fan.

Entre 1986 y 1990, Alf se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión internacional. No obstante, detrás de cámaras existían varios retos técnicos que complicaban las jornadas de trabajo.

Con el paso de los años, la actriz habló sobre las largas horas que requería grabar las escenas en las que aparecía el personaje extraterrestre debido a la complejidad de los efectos y mecanismos utilizados.