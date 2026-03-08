Mujeres al mando: Daniela Ferrari y Eleana Benítez, ejemplos de pasión y disciplina

Daniela Ferrari y Eleana Benítez son dos mujeres, de las muchas que hay, que guían el timón de Disney y ESPN desde sus respectivas trincheras.

Para el lado de deportes de ESPN, creo que la diferencia radica en que hacemos nuestro trabajo de la misma manera que se hace el deporte, con pasión, compromiso y disciplina... sobre todo la disciplina que una mujer te puede dar, eso es lo que te lleva a cargos tan importantes. Si no tienes esa pasión, ese compromiso de estar siempre, y la disciplina, creo que esas tres características que son predominantes de las mujeres, es lo que nos ha llevado sobre todo en el lado de ESPN”, compartió Eleana Benítez, Associate Manager Programming de ESPN, en entrevista con Excélsior.

Eleana Benitez. Fotos: Elizabeth Velázquez, Karina Tejada, Héctor Lopez, Mateo Reyes, cortesía de las actrices y Disney Studios.

Es muy real el que somos muchas mujeres en Disney, en el equipo de marketing tengo como 95% de mujeres trabajando en el equipo y si bien he intentado a lo largo del tiempo balancearlo un poco, porque yo de verdad creo en ese balance, se fue dando así y creo que, si bien insisto, siempre me parece importante el balance, las mujeres también aportamos una cuestión que creo que traemos, no sé si decirlo, en nuestro ADN, es un tema de género. Somos muy multitasking, tenemos una capacidad de agarrar distintas cosas al mismo tiempo.

El mundo del deporte es un mundo muy dinámico, en donde en el equipo de marketing de verdad no descansamos y son constantes los cambios y las cosas a las que nos tenemos que adaptar. En ese sentido, las mujeres aportamos mucho, o sea, en esa capacidad de adaptación y en esa capacidad de tener grandes volúmenes de temas diferentes y manejarlos todos al mismo tiempo. Por otro lado, en la parte de entretenimiento general, saliéndonos un poco del deporte, también manejamos marcas, que son muy icónicas en el mundo y en el mercado mexicano, que conectan con familias, que conectan con niños y de por sí también tengo a muchas mujeres en el equipo y me incluyo que somos madres, entonces hay muchas cosas que ya orgánicamente conectan con la vida personal de uno y lo profesional y bueno y ahí se va generando lo lindo. A mí me parece increíble y es un honor y un placer ver que las mujeres ocupamos un espacio muy relevante en esta compañía”, agregó Daniela Ferrari, Director Marketing DTC.

Este momento es para ambas mujeres la segunda etapa que viven en la compañía. Daniela inició trabajando en Disney en el equipo regional en Argentina en 2008. Trabajó ahí durante seis años y surgió la oportunidad de mudarse a México con otro empleo, pero el destino tiene sus propios planes, por lo que en 2020, regresó a las filas de Disney.

Elenana también vive su segundo capítulo dentro de la compañía y en donde ha encontrado lo que muchas mujeres profesionistas buscan: crecimiento y estabilidad profesional para poder desarrollarse.

Esta es mi segunda parte, pero con ESPN, donde comencé en 2014. Después me mudé a Miami desde la compañía y volví, pero siempre, como dice Dani, con la mente de que iba a volver. Disney es una de esas compañías, de las pocas compañías, en la que tú puedes crecer a lo largo de la vida junto con la compañía, o sea, con la que quieres pertenecer y pasar todas tus facetas de tu vida y por eso busqué hasta lo último poder a toda costa regresar y así lo logré después de la pandemia”, señaló Eleana.

Tanto Elena como Daniela son dos ejemplos de lo que una mujer puede lograr con dedicación y esfuerzo, por esta razón, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ambas mandan un mensaje a todas aquellas que buscan una inspiración real.

Les diría que nunca se conformen, que siempre vayan por más, que uno tiene la capacidad de hacer lo que uno quiera y soñar. No siempre se queda en sueños, se puede convertir en realidad, de verdad lo pienso, y hay que trabajar duro para eso como en cualquier situación de la vida. Cuando uno sueña con algo o quiere algo hay que ponerse como objetivo y perseguirlo a toda costa y estoy segura que se puede lograr y desde lo personal creo que también está bueno pensarlo como desde el lado del ejemplo.

¿Cuál es el ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos? No solamente a nuestras hijas, a nuestros hijos en general. Yo soy mamá de dos niños y creo que una de las cosas más grandes que les puedo aportar es eso, el ejemplo de hacia dónde uno puede ir, qué cosas uno puede lograr, qué espacios uno puede ocupar y darles esa seguridad para que el día de mañana puedan tomar las mejores decisiones y cumplir con sus objetivos”, dijo Daniela.

Soy mamá de dos niñas, estamos en un momento histórico, esto no es una cuestión de un día y por eso nosotros también, desde nuestro lado, desde nuestro pequeño aporte como empresa, lo hacemos a lo largo de todo el año. Esto no es una cuestión de 8 de marzo, esto es a lo largo de todo el año, de todos los días.

Estamos en un momento histórico y realmente nosotros somos las protagonistas de poder seguir llevándolo a cabo. Como dice Dani, con disciplina, con trabajo, con responsabilidades es también parte del mensaje que estamos llevando y del ejemplo que estamos dando, tenemos que aprovechar este momento más que nunca”, señaló Eleana.

cva