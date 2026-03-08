Muere Jennifer Runyon, actriz de 'Los Cazafantasmas', a los 65 años

La actriz estadunidense Jennifer Runyon, recordada por sus participaciones en la icónica película Los Cazafantasmas y la exitosa comedia de la cadena CBS Charles in Charge, falleció el pasado 6 de marzo a los 65 años de edad tras perder una breve pero dura batalla contra el cáncer.

La noticia del deceso de la intérprete, quien en sus últimos años había dejado atrás los sets de grabación para dedicarse a la docencia, ha generado una ola de nostalgia entre los seguidores de la cultura pop de la década de los ochenta.

El lamentable fallecimiento fue confirmado de manera pública por su amiga íntima, la también actriz Erin Murphy, a través de un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Facebook.

En su publicación, destacó que hay personas con las que sabes que formarás un lazo entrañable incluso antes de conocerlas a fondo, describiendo a Runyon como una mujer verdaderamente especial. El mensaje concluyó enviando las más sinceras condolencias a su familia y a sus hijos, pidiendo por su descanso.

¿Quién fue Jennifer Runyon?

La vena artística de Jennifer Runyon fue algo que la acompañó desde sus primeros años. Nacida el 1 de abril de 1960 en la ciudad de Chicago, Illinois, creció en un entorno estrechamente ligado a los medios de comunicación y el entretenimiento.

Fue hija del reconocido locutor de radio y disc jockey Jim Runyon, así como de la actriz Jane Roberts, un origen que inevitablemente la impulsó a buscar su propio camino frente a las cámaras.

Jennifer Runyon ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

Su gran debut cinematográfico llegó al arrancar la década, participando en la película de terror slasher de 1980 titulada To All a Good Night, un primer paso que le abriría las puertas de la industria de Hollywood.

Sin duda, el año 1984 marcó el punto más alto de su proyección internacional. Durante esa temporada, Runyon consiguió papeles secundarios que la consolidaron en la memoria colectiva, destacando en las comedias Up the Creek y, por supuesto, en el megaéxito de taquilla Los Cazafantasmas, donde compartió pantalla en una de las escenas iniciales más recordadas de la cinta.

Ese mismo año, la actriz dio un salto importante en la pantalla chica al conseguir el papel principal de Gwendolyn Pierce en la primera temporada de la querida serie Charles in Charge ganándose el cariño de la audiencia televisiva.

Jennifer Runyon Especial

Su presencia en la televisión estadounidense se mantuvo constante durante los siguientes años. Para 1988, asumió el reto de interpretar a Cindy Brady en la nostálgica película para televisión A Very Brady Christmas.

Además, protagonizó la cinta "The In Crowd", formó parte del episodio piloto de la aclamada serie de ciencia ficción "Quantum Leap" y brilló en la comedia "18 Again!". Durante la década de los noventa, su rostro siguió siendo familiar gracias a diversas apariciones especiales en producciones de enorme peso, tales como el drama de misterio Murder, She Wrote, la película A Man Called Sarge y el fenómeno juvenil Beverly Hills, 90210.

Jennifer Runyon y su familia

En el ámbito personal, Runyon construyó una vida familiar sólida tras casarse en 1991 con Todd Corman, un entrenador de baloncesto universitario que también se desempeñaba en la producción de cine y televisión durante las pausas deportivas. De este matrimonio nacieron sus dos hijos, Wyatt y Bayley.

Con el paso del tiempo, sus prioridades fueron cambiando y, en el año 2014, la actriz anunció formalmente que se encontraba semi-retirada del mundo de la actuación, revelando que había encontrado una nueva vocación trabajando como profesora, una labor que desempeñó con la misma pasión que le dedicaba a sus personajes.