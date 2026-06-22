Muerte Ece İrtem: investigan si una mordedura de mono causó su muerte

Ece İrtem, actriz turca conocida por su participación en la serie Por un amor, sigue siendo tema de conversación tras surgir una nueva hipótesis sobre su fallecimiento. Aunque inicialmente se informó que murió a causa de un infarto repentino, ahora una mordedura de mono que sufrió durante un viaje a Tailandia está siendo considerada dentro de las investigaciones.

La intérprete perdió la vida el 15 de junio en Estambul, a los 35 años. De acuerdo con medios locales, se encontraba en su domicilio junto a su madre cuando sufrió una descompensación que terminó con su muerte. Sin embargo, la falta de resultados concluyentes en la autopsia ha provocado que se revisen otras posibles causas.

Muere actriz turca Ece İrtem Instagram @irtemece

La mordedura de mono que despertó dudas tras muerte de Ece İrtem

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la familia ocurrió pocos días antes del fallecimiento de la actriz. Durante una visita a Tailandia, Ece habría sido mordida por un mono, un hecho que ahora forma parte de las líneas de investigación.

El abogado de la familia, Uğur Gökkoyun, explicó que solicitaron a las autoridades analizar este episodio dentro del proceso forense.

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"Se identificaron tres marcas en el brazo izquierdo… y se presentó una solicitud ante la Fiscalía para que en la autopsia también se evalúe este punto".

Según versiones difundidas por la prensa turca, los familiares confirmaron que ese incidente ocurrió poco antes de que la actriz regresara a su país.

La petición presentada por la familia se basa en la posibilidad de que este tipo de lesiones pueda desencadenar problemas de salud graves si no son atendidos adecuadamente. Sobre ello, Gökkoyun señaló:

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"En las consultas realizadas con expertos, se supo que las mordeduras de mono pueden tener consecuencias mortales, incluida la sepsis".

Por el momento no existe una confirmación médica que relacione directamente la mordedura con la muerte de Ece İrtem, pero la teoría continúa bajo análisis mientras se esperan los resultados definitivos.

Los malestares que presentó antes de morir Ece İrtem

Días antes de su fallecimiento, la actriz comenzó a experimentar diversos síntomas que preocuparon a sus familiares. De acuerdo con el relato de su madre, citado por el abogado, la artista decidió cancelar algunos planes debido a que no se sentía bien.

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"Sintió dolor de estómago y debilidad… por eso no quiso asistir a la celebración y regresó a casa".

Además, la propia actriz habría relacionado esos problemas físicos con el viaje que realizó recientemente.

"Dijo que se había enfermado del estómago durante su viaje a Tailandia y que quería descansar".

Otra versión publicada por medios locales asegura que, pese a sentirse mal, decidió no buscar atención médica.

"Sentía dolor de estómago y debilidad, no quiso ir al doctor".

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La autopsia definirá qué ocurrió realmente

Mientras continúan las investigaciones, la versión oficial mantiene que Ece İrtem murió a consecuencia de un infarto repentino en su vivienda. No obstante, las conclusiones de la autopsia serán clave para determinar si la mordedura de mono tuvo alguna influencia en su estado de salud o si esta hipótesis termina siendo descartada.