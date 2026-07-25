Luto en Bely y Beto: así despiden a Samuel Garza, querido integrante del equipo

El equipo del espectáculo infantil Bely y Beto atraviesa por un profundo momento de duelo tras el fallecimiento de Samuel Garza, quien se desempeñaba como community manager del proyecto.

La noticia ha conmovido tanto a sus compañeros como a los seguidores del espectáculo, quienes han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo para la familia y el equipo en este difícil momento.

¿Qué pasó con Samuel Garza, community manager de Bely y Beto?

A través de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Samuel Garza, ocurrido el 24 de julio, mientras el equipo de Bely y Beto se encontraba en Argentina como parte de su gira internacional.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, la noticia ha generado una ola de mensajes de cariño y solidaridad hacia sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes atraviesan una dolorosa pérdida.

Compañeros y familiares despiden a Samuel Garza con emotivos mensajes

Aunque no se han revelado más detalles sobre lo sucedido, familiares de Samuel Garza han solicitado oraciones y apoyo durante este complicado momento de duelo.

Como parte de estos mensajes se han sumado sus compañeros de trabajo. Tal es el caso de Belinda Treviño, integrante de Bely y Beto, quien compartió en sus stories de Instagram una emotiva despedida para su amigo: "Vuela alto, mi querido Sam".

Muere Samuel Garza, community manager de Bely y Beto; así lo despidieron sus compañeros Foto: @belindatrevinoo

Las muestras de cariño también han inundado las redes sociales, donde seguidores y personas cercanas han expresado su apoyo a la familia y al equipo del espectáculo infantil.

El equipo de Bely y Beto trabaja para repatriar los restos de Samuel Garza

De acuerdo con información difundida por distintos medios, el equipo de Bely y Beto ya realiza las gestiones necesarias para repatriar los restos de Samuel Garza, con el objetivo de que puedan reunirse con sus familiares y seres queridos.

Su fallecimiento ha tomado por sorpresa a quienes compartieron con él esta gira, dejando un profundo sentimiento de tristeza entre amigos, compañeros de trabajo y seguidores.

En redes sociales, muchos usuarios también han recordado una de las publicaciones que Samuel compartió apenas unos días antes de su fallecimiento.

En los comentarios, amigos y conocidos le han dedicado palabras de agradecimiento por su amistad, destacando la calidad humana que lo caracterizaba y asegurando que su recuerdo permanecerá en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.