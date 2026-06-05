Muere el Indio Solari, mítico cantante de Los Redonditos de Ricota

Carlos "Indio" Solari, excantante y ⁠compositor de la mítica banda de rock Los Redonditos de Ricota, falleció en Argentina a los ⁠77 años.

La lamentable noticia fue confirmada la mañana de viernes 5 de junio del 2026, por la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó, aunque las causas no fueron reveladas y, la familia de la leyenda del rock argentino, no emitió un comunicado sobre el hecho por el momento.

Sin embargo, Eduardo Federico Beilinson, mejor conocido como Skay Beilinson, miembro fundador de la banda, publicó una foto para despedirse del cantante.

Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, escribió junto a la fotografía en Instagram.

Murió el Indio Solari tras años de batalla contra el Parkinson

Solari se mantenía alejado de los escenarios desde hace varios años debido a complicaciones de salud derivadas del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa con la que lidiaba de forma pública.

Carlos "Indio" Solari, excantante y ⁠compositor de la mítica banda de rock Los Redonditos de Ricota. Especial

En marzo del 2016 el propio cantante había revelado su diagnóstico durante un concierto en la localidad de Tandil.

El Parkinson me anda pisando los talones”, dijo en ese entonces.

La enfermedad provocó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo en 2023, aunque continuó trabajando en producciones de estudio y proyectos literarios utilizando herramientas digitales y hologramas para interactuar con su público.

Una leyenda del rock argentino

El “Indio” Solari, cuyo nombre real es Carlos Alberto Solari, fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino.

Nació en Paraná, Argentina, el 17 de enero de 1949, aunque desarrolló gran parte de su vida artística en La Plata. Era conocido principalmente por haber sido el vocalista, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a varias generaciones entre finales de los años 70 y principios de los 2000.

Carlos "Indio" Solari, excantante y ⁠compositor de la mítica banda de rock Los Redonditos de Ricota. Especial

Los Redonditos de Ricota, conocidos popularmente como “Los Redondos”, se convirtieron en un fenómeno cultural único en Argentina. A diferencia de otras bandas masivas, evitaron durante años la televisión, las grandes campañas publicitarias y la industria tradicional del espectáculo. Esa postura independiente ayudó a construir una relación casi mística con sus seguidores, conocidos como “ricoteros”.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari inició una nueva etapa acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

En 2016, el propio músico confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson. La enfermedad fue limitando sus presentaciones en vivo y en 2023 anunció su retiro definitivo de los escenarios, aunque continuó participando en proyectos musicales y apariciones virtuales.

Para millones de seguidores, el Indio Solari no fue solamente un cantante sino un símbolo de independencia artística, rebeldía cultural y una de las voces más influyentes de la música latinoamericana.