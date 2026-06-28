Muere Akihiro Miwa, figura del arte japonés y voz de ‘La Princesa Mononoke’

El mundo cultural japonés despide a una de sus personalidades más versátiles y emblemáticas: Akihiro Miwa, quien falleció a los 91 años tras una vida artística que se extendió por más de siete décadas y dejó huella en diferentes disciplinas.

Su reconocimiento internacional creció gracias a su participación en proyectos vinculados con Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, aunque su carrera ya era ampliamente respetada en Japón mucho antes de prestar su voz a personajes animados que hoy son considerados clásicos.

¿Cómo se confirmó su fallecimiento?

La agencia que representaba al artista informó que Miwa murió por causas naturales el pasado 20 de junio, a los 91 años de edad. De acuerdo con el comunicado, el funeral y los servicios póstumos se llevaron a cabo de forma privada en Tokio, respetando su voluntad y con la presencia únicamente de familiares cercanos, sin ceremonias públicas.

En sus últimos meses, el artista había disminuido sus actividades debido a su edad y permanecía en reposo en su domicilio. Según su equipo, sus últimas palabras fueron breves pero significativas, dirigidas a un familiar: “Gracias”, tras lo cual falleció en calma.

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¿Cuál fue el impacto de su carrera artística?

Aunque para el público internacional su nombre suele asociarse con el universo de Studio Ghibli, en Japón Akihiro Miwa fue considerado una figura multifacética. Su trayectoria abarcó la música, el teatro, el cine, la televisión y el análisis cultural, consolidándolo como un referente artístico de gran alcance.

¿Cómo comenzó su historia en el mundo del espectáculo?

Nacido el 15 de mayo de 1935 en Nagasaki bajo el nombre de Akihiro Maruyama, inició su carrera siendo apenas un adolescente. A los 16 años comenzó a presentarse en el café Ginpari, en el distrito de Ginza, donde su estilo interpretativo y su fuerte presencia escénica llamaron rápidamente la atención.

Con el paso del tiempo, construyó una sólida carrera teatral, participando en producciones de gran prestigio como "Black Lizard", adaptación escénica de Yukio Mishima basada en la obra de Edogawa Ranpo, así como "La Marie-Vison" y otras puestas en escena dirigidas por Shuji Terayama. Su trabajo fue ampliamente reconocido por la crítica especializada y el medio teatral japonés.

¿Qué aportó al cine y la animación japonesa?

En el cine participó en producciones como "Black Rose Mansion" (1969), pero su proyección global llegó años después al prestar su voz a personajes de Studio Ghibli. Entre ellos destacan Moro en "La Princesa Mononoke" y la Bruja Calamidad en "El increíble castillo vagabundo"

, ambas dirigidas por Hayao Miyazaki, quien en distintas ocasiones expresó su admiración por su talento interpretativo.

¿Qué legado dejó más allá del arte?

La vida de Miwa estuvo profundamente marcada por la historia de su país. A los diez años sobrevivió al bombardeo atómico de Nagasaki, una experiencia que lo acompañó toda su vida y que lo llevó a relatar episodios de ayuda humanitaria en medio de la devastación.

Esa vivencia moldeó su postura pública, convirtiéndolo en un firme defensor del pacifismo y en un crítico constante del militarismo.

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¿Cómo influyó en temas sociales y culturales?

Miwa también desafió abiertamente las normas tradicionales relacionadas con la identidad y la expresión de género. Se reconoció públicamente como homosexual y mantuvo una imagen artística que rompía con los estándares convencionales de su época.

Además, entre 2005 y 2009 participó en el programa "Aura no Izumi", formó parte del auge del espiritualismo televisivo en Japón, escribió más de veinte libros y se mantuvo activo como comentarista cultural, consolidando así un legado tan amplio como influyente.