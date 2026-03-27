Morelos se convierte en el "Hollywood" de México

CHICONCUAC, Morelos.— Morelos será el primer Estado en aprovechar el programa de estímulos al cine que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum con la construcción de dos estudios fílmicos, en los cuales dos productoras invertirán en 2027 alrededor de 35 millones de dólares en la construcción estos espacios: uno en Xochitepec y otro al norte del estado de Morelos.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó:

En primer lugar, felicitarles por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque muy recientemente anunció una serie de incentivos que, en realidad, son una política pública. Entonces, destaca que el estado de Morelos es el primero que se suma a esa política o coincide con esa política."

Al arranque de este proyecto se realizarán cuatro producciones que podrían colocar a esta entidad una de las más importantes sedes de la producción fílmica, la cual tiene una tradición de 60 años en la entidad, donde se filmaron películas icónicas del cine hollywoodiense y cada año se filman entre 50 y 60 películas.

Precisó, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, “este incentivo económico busca atraer mayor número de producciones a nuestro estado, lo cual se hará mediante un instrumento aprobado que se denomina Fideicomiso Público para el Impulso a la Industria Fílmica; y este fondo será permanente, tiene una base de 80 millones de pesos”.

Empresarios y actores llamaron a cambiar la proyección de México en narcoseries y contar la cultura mexicana desde las “cualidades humanas”, es decir, promover otro rostro de lo que vive el país.

Dagoberto Gama, quien planea realizar su primer proyecto de filmación como productor, estuvo presente en el evento y dijo, “creo que urgen historias entrañables que nos reflejen a los mexicanos con toda esta riqueza que tenemos. Tenemos mucho que contar, haciendo a un lado esto, que tristemente son temas dolorosos... pero bueno, por amor de Dios, tenemos muchas variantes. Yo creo que este evento es muy, pero muy importante; que ahora Morelos y sus autoridades de verdad tengan esta enorme voluntad y conciencia de lo que significa nuestro cine nacional”.

La inversión planea colocar a Morelos como la sede principal del desarrollo de la industria del entretenimiento, no sólo con filmaciones con actores, sino también con animaciones, ya que en Morelos también hay productoras de doblaje establecidas desde hace 5 décadas.

Actrices como Nailea Norvid, quien vive en Tepoztlán, expreso: “qué padre que se esté cristalizando lo que la Presidenta anunció hace unas cuantas semanas y que pues habemos muchos de la industria del entretenimiento, del arte y del cine que tenemos mucha preocupación y ocupación de que no se diluya”.

Nailea Norvind. Pedro Tonantzin

La industria comenzará a establecerse en lo que antes fuera el World Trade Center de Morelos, que ahora serán estudios de grabación y se ampliarán en esos mismos terrenos.