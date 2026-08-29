¡Que no se te pase! Morat abre nuevas fechas en México y hay una en CDMX

¿Te gusta Morat? Si eres fan de la banda colombiana y estás listo para cantar a todo pulmón éxitos como “Cómo te atreves”, ve afinando la garganta, porque hay buenas noticias: el grupo abrió nuevas fechas de conciertos en México, como parte de su gira Ya Es Mañana World Tour (YEM World Tour).

La agrupación originaria de Bogotá, Colombia, ha logrado conquistar al público mexicano con su propuesta de pop latino y folk pop. Su conexión con los fans es cada vez más fuerte y prueba de ello son los conciertos con localidades agotadas que han ofrecido en el país.

Ahora, quienes se quedaron con ganas de verlos tendrán nuevas oportunidades para disfrutar de sus canciones en vivo.

¿Cuándo va a estar Morat en CDMX?

En el caso de la Ciudad de México, Morat ya tenía contempladas seis fechas para sus conciertos, varias de ellas con poca disponibilidad de boletos.

Las fechas programadas son:

Viernes 6 de noviembre

Viernes 6 de noviembre Sábado 7 de noviembre

Domingo 8 de noviembre

Viernes 13 de noviembre

Sábado 14 de noviembre

Domingo 15 de noviembre

¿Dónde se presentará Morat 2026? Nuevas fechas

Ocesa anunció nuevas fechas en distintas ciudades del país, por lo que ahora sus fans tendrán más oportunidades para cantar sus canciones en vivo.

Con estas nuevas presentaciones, la banda ya suma 15 conciertos en territorio mexicano.

Ciudad de México / 17 de noviembre — Palacio de los Deportes

Ciudad de México / 17 de noviembre — Palacio de los Deportes Mérida, Yucatán / 25 de noviembre — Foro GNP Seguros

25 de noviembre — Foro GNP Seguros Veracruz / 29 de noviembre — World Trade Center

29 de noviembre — World Trade Center Querétaro / 6 de diciembre — Infield del Autódromo de Querétaro

Para quienes todavía están interesados en conseguir sus boletos, podrán hacerlo durante la preventa Banamex, que será el próximo 2 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Posible setlist de Morat

Aunque todavía no existe un setlist oficial de canciones confirmado para los conciertos de Morat en México, esta es una de las preguntas que más se hacen los fans antes de asistir a una presentación: ¿qué canciones cantará la banda?

Para tener una idea de lo que podría sonar durante sus conciertos, podemos tomar como referencia el repertorio que el grupo presentó en su último concierto en Bogotá, Colombia.

Algunos de los temas fueron:

“Llamada perdida”

“Llamada perdida” “Amor con hielo”

“Me toca a mí”

“Eclipse solar”

“No hay más que hablar”

“Tu cárcel” — cover de Los Bukis

“Cuando nadie ve”

“Ya es mañana”

“Primeras veces”

“No se va”

“Antes de los 30”

“Lo poco que yo quiero”

“Debí suponerlo”

“Cómo te atreves”

Morat en su presentación del festival Tecate Emblema. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Así que, si eres fan de Morat, estas nuevas fechas representan una nueva oportunidad para conseguir boletos, elegir un buen lugar y no quedarte con las ganas de escuchar en vivo esas canciones que seguramente ya forman parte de tu playlist.